Am Rande der Oscars: Filmemacher fordert funktionierende Apple-Tastaturen

Der neuseeländische Schauspieler und Filmemacher Taika Waititi (u.a. aktiv in The Mandalorian, Thor: Ragnarok und Jojo Rabbit) hat Apple am Rande der diesjährigen Oscar-Verleihung aufgefordert, die verbauten Tastaturen zu verbessern.

Taika Waititi jokes about what writers should be asking for in the next round of talks with producers: “Apple needs to fix those keyboards. They are impossible to write on. They’ve gotten worse. It makes me want to go back to PCs” #Oscars pic.twitter.com/vlFTSjCfZm

— Variety (@Variety) February 10, 2020