Musik.app: Playlist-Felder festlegen, Titel-Ansicht per Tastatur umschalten

Wahrscheinlich verwalten nur noch die wenigsten Mac-Nutzer eigene Musik-Bibliotheken, rippen MP3s und kümmern sich um lokal vorgehaltene Musik-Sammlungen. Solltet ihr euch jedoch noch zu eben jenen Anwendern zählen, dann sind die folgenden zwei Tipps für euch.

Wir mögen Playlisten, erstellen häufig neue und haben diese, zur besseren Übersicht, zudem in mehreren Ordnern in der Seitenleiste der Musik.app abgelegt.

Zwei Eigenarten haben uns hier allerdings häufig gestört: Zum einen bietet die Musik.app keine offensichtliche Voreinstellung für die Felder an, die in der sogenannten Titel-Ansicht eingeblendet werden sollen.

Wer neben Interpret, Titel und Genre auch Albenjahr, Abtastrate und Komponist standardmäßig in der Titelansicht neu erstellter Playlists eingeblendet haben möchte, scheint hier stets selbst Hand anlegen zu müssen.

Zum anderen werden neue Playlisten stets „als Playlist“ angezeigt. Wer eine der anderen Darstellungen bevorzugt, etwa „als Titel“, „als Alben“ oder „als Künstler“ muss mit der Maus in das Darstellungen-Menü fahren, um die Ansicht hier manuell umzuschalten. Zwei etwas nervige Eigenarten, die sich nicht gänzlich umgehen, aber immerhin so konfigurieren lassen, dass diese im Alltag toleriert werden können.

Playlist-Felder festlegen

Um in neu angelegten Playlisten (in der Ansicht „als Titel“) stets die selben Tabellenspalten angezeigt zu bekommen, müsst ih in der Seitenleiste den Bereich Mediathek > Titel auswählen. Feuert hier nun die Tastenkombination Command+J ab – diese blendet das Fenster „Darstellungsoptionen“ ein.

Wählt hier nun alle Felder, die ihr stets im Blick haben wollt und schließt das Fenster wieder. Alle Playlisten die von nun an neu erstellt werden, berücksichtigen die gerade gesetzten Voreinstellungen.

Titel-Ansicht per Tastatur

Womit wir zum zweiten Punkt kommen. Wenn wir eine neue Playlist anlegen, wollen wir eigentlich, dass diese in der Ansicht „als Titel“ angezeigt wird. Da dies nicht geht, wünschen wir uns wenigstens einen Tastatur-Kurzbefehl, der uns schnell zu eben jener Ansicht umschalten lässt.

Diesen bauen wir uns in den Systemeinstellungen zusammen und bedienen uns hier des Pfeil-Tricks um auf verschachtelte Untermenüs zuzugreifen. Das Ziel: Wir wollen auf den Menüpunkt Musik.app > Darstellung > als Titel per Kurzbefehl Command+T zugreifen.

Entsprechend öffnen wir die Systemeinstellungen und navigieren uns hier zu Tastatur > Kurzbefehle > App-Tastaturkurzbefehle und wählen das „Plus“ um einen neuen Befehl zu erstellen.

Im nun offenen Fenster wählen wir die Musik.app und die Menü-Bezeichnung „Darstellung->als Titel“und vergeben dieser den Kurzbefehl Command+T. Damit wird damit nicht auch die visuellen Effekte der Musik.app aktivieren, die diesen Kurzbefehl ab Werk für sich beansprucht, fehlen wir noch einen Handgriff aus. „Fenster->Visuelle Effekte“ bekommt den Kurzbefehl Command+Shift+T.

Neue Playlisten, können nun per Tastendruck schnell in die Ansicht „als Titel“ überführt werden. Und hier stimmen nun auch die Info-Felder wieder mit unseren Präferenzen überein.