HotKey: Programme und Ordner mit eigenen Tastenkürzeln öffnen

Mit der HotKey App von Peter Vorwieger wollen wir eine Leserempfehlung an euch weiterreichen. Die kostenlose Mac-Anwendung erlaubt es, eigene Tastenkürzel zum Starten von Programmen oder Öffnen von ausgewählten Verzeichnissen zu definieren.

Da mit Catalina das Dashboard wegfallen ist hat uns das vor das Problem gestellt, mal schnell das Dashboard mit unserem Kamera Widget (wir nutzen SecuritySpy) per Short Cut (hier mit F6) zu öffnen. Also musste ein Ersatz her wie ich mit möglichst gleichem Shortcut die Kamera App zum laufen bekomme. Wir haben jetzt die App HotKey gefunden.

HotKey platziert sich standardmäßig in der Menüleiste und besteht im Wesentlichen aus einem Einstellungsfenster und damit verbunden der Möglichkeit, eigene, per Tastenkürzel aktivierbare Aktionen zu bestimmen. Dies geschieht über einen schlichten Öffnen-Dialog, in dem ihr ein Programm, einen Ordner oder auch eine beliebige Datei sowie einen zugehörigen Tastaturbefehl festlegt. Wird dieser gedrückt, so macht die App einen virtuellen Doppelklick auf das ausgewählte Objekt und in der Folge öffnet sich ein Dokument, ein Verzeichnis oder startet ein Programm.

Als kleinen Bonus gibt es noch die Möglichkeit, per Tastaturkürzel den aktuellen Inhalt der Zwischenablage einzublenden. Diese Option gehört neben dem Start von Mail und Terminal zu den direkt nach der Installation verfügbaren Beispiel-Anwendungen.

In den Einstellungen der App kann man festlegen, ob die App in der Menüleiste und/oder im Dock angezeigt werden kann. Zudem besteht die Möglichkeit, seine HotKey-Aktionen zu exportieren und umgekehrt auf anderen Rechnern oder nach einer Neuinstallation per Import-Befehl wieder hinzuzufügen.