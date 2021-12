Im Rückblick: Das war das Apple-Jahr 2021

Den letzten Tag des Jahres wollen wir wie immer dazu nutzen, einen Blick zurück auf die vergangenen zwölf Monate zu werfen. Im Fokus steht dabei natürlich Apple und damit verbunden insbesondere die Hard- und Software-Neuerungen des Herstellers.

HomePod-Ende und „Spring Loaded“-Feuerwerk

Die ersten Monate des Jahres 2021 liefen mit Blick auf Produktankündigungen erwartungsgemäß ruhig. Stattdessen sorgte Apple im März mit der Einstellung des HomePod für Schlagzeilen. Der 2017 mit großen Ambitionen vorgestellte Siri-Lautsprecher wurde ersatzlos gestrichen, Apple bietet stattdessen jetzt nur noch den einfacheren, aber auch deutlich günstigeren HomePod mini an.

So richtig los ging das Apple-Jahr 2021 dann eigentlich erst im April. Zu Monatsbeginn hat Apple zunächst sein Spiele-Abo Apple Arcade nennenswert erweitert und dessen Exklusivität zurückgefahren, um fortan auch bekannte Klassiker und Erfolgstitel hinzufügen zu können.

Am 20. April wurde dann nicht nur der AirTag vorgestellt, sondern wir bekamen auch das neue iPad Pro und die neuen bunten iMacs – beides von M1-Prozessoren angetrieben – zu sehen. Zudem wurden im Rahmen der von Apple „Spring Loaded“ genannten Veranstaltung eine überarbeitete Variante von Apple TV mit neuer Siri-Fernbedienung vorgestellt, Violett als neue iPhone-Farbe präsentiert und kommerzielle Podcast-Abos angekündigt.

Eine Woche später hat Apple dann iOS 14.5 freigegeben, verbunden mit der Möglichkeit, das iPhone mit der Apple Watch zu entsperren und alternative Siri-Stimmen zu verwenden.

WWDC zeigt neue Betriebssysteme

Der nächste große Tag im Apple-Jahr 2021 war dann der 7. Juni. Mit dem Start der erneut ausschließlich digital ausgetragenen Entwicklerkonferenz WWDC konnten wir auch detailliert erste Blicke auf die kommenden Versionen der Apple-Betriebssysteme werfen.

Eine Woche später stand der Start von Apples Podcast-Abos auf dem Plan. Das Angebot in Deutschland zeigt sich hier bis heute allerdings stark limitiert.

Apples iPhone-Event „California Streaming“

Nach einer ausgiebigen Sommerpause folgte am 14. September Apples alljährlich wichtigstes Hardware-Event. Neben den neuen iPhone-Modellen für 2021 gab es im Rahmen der „California Streaming“ genannten Veranstaltung auch die Apple Watch Series 7, ein vollständig überarbeitetes iPad mini sowie eine aktualisierte Version von Apples Einsteiger-iPad zu sehen.

Wenige Tage später hat Apple dann die neuen Betriebssysteme für seine Computer und Mobilgeräte freigegeben und den größten Teil der neuen Geräte auch kurz drauf in den Handel gebracht. Lediglich auf die Apple Watch Series 7 musste man in diesem Jahr länger warten.

MacBook Pro wieder ohne Touch Bar

Weiter ging es in Sachen Apple-Ankündigungen dann am 18. Oktober mit der Vorstellung mit Prozessoren vom Typ M1 Pro und M1 Max ausgestatteter neuer MacBook-Pro-Modelle. Die Worte, mit denen Apple den Wegfall der von den Kunden nur schlecht angenommenen Touch Bar umschrieb, verleiteten zum Schmunzeln: „Das Magic Keyboard bringt zum ersten Mal Funk­tions­tasten in voller Größe auf das MacBook Pro, mit dem mecha­nischen Tasten­gefühl, das Pros lieben“.

Zudem wurden in diesem Rahmen die AirPods 3 präsentiert und neue HomePod-Farben sowie das „Siri-Abo“ Apple Music Voice angekündigt. Eine Woche später stand dann macOS Monterey für alle Nutzer zum Download bereit. Begleitend hat Apple auch iOS 15 freigegeben und mit einem HomePod-Update die Wiedergabe von 3D-Audio und Apple Music Lossless ermöglicht.

Jahresabschluss mit Apple Fitness

Der Apple-Winter begann in diesem Jahr am 3. November mit der Verfügbarkeit von Apple Fitness in Deutschland. Vom 23. November an war hierzulande dann der HomePod mini in den neuen Farben verfügbar. Für deutsche Fans und Kunden hatte Apple zudem noch die Eröffnung des zweiten Berliner Apple Store Rosenthaler Straße am 2. Dezember im Gepäck.

Als einen der für uns wichtigsten Tage im abgelaufenen Jahr wollen wir zu guter Letzt nochmal an den 23. Oktober erinnern. An diesem Datum hat nicht nur der iPod sein zwanzigjähriges Jubiläum gefeiert, für uns war dieser Tag letztendlich auch der Startschuss für dieses Onlineangebot.

Kommt gut ins neue Jahr!