macOS Monterey steht zum Download bereit

Allerdings sind nicht alle der mit macOS Monterey neu hinzugefügten Funktion auf all den oben genannten Computern verfügbar. Teils ist aufgrund der hohen Leistungsanforderungen sogar ein Mac mit Apple-Prozessor nötig, etwa für den Porträtmodus in FaceTime oder einige Darstellungsvarianten in Apples Karten-App. Welche Monterey-Funktionen auf welchen Mac-Modellen verfügbar sind, entnehmt ihr dieser Übersicht .

Insert

You are going to send email to