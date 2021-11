Reservierungen möglich: Apple Rosenthaler Straße öffnet Donnerstag

Apple hat heute den Eröffnungstermin des zweiten Apple Stores an der Spree bestätigt. Apple Rosenthaler Straße, so der Name des in Mitte beheimateten Ladengeschäftes, wird am Donnerstag, 2. Dezember 2021 eröffnen, empfängt die ersten Gäste allerdings nur mit vorheriger Anmeldung.

Auf der frisch geschalteten Webseite des nunmehr 16. deutschen Apple Stores lassen sich seit wenigen Minuten Zeitfenster für den Besuch am Eröffnungstag buchen. Diese erstrecken sich über jeweils 25 Minuten und decken die gesamten Tagesöffnungszeiten von 10:00 Uhr bis 20:00 Uhr ab, die auch am darauffolgenden Freitag und am anschließenden Samstag gelten.

Einlass nur unter 2G-Bestimmungen

Mein Besuch von Apple Rosenthaler Straße gilt die 2G-Regel. Sprich: Besucher müssen gegen das Coronavirus geimpft oder durch eine überstandene, nachgewiesene Vorerkrankung bereits als genesen gelten.

Beim Besuch muss die Abstandsregel mit einem Abstand von 1,5 Meter eingehalten werden, zudem müssen alle Kunden einen Mund-Nase-Schutz tragen, den Apple bei Bedarf vor Ort zur Verfügung stellt.

Nachdem Apple von der neuen Filiale in Berlin bereits am Freitag, 19. November die Fassadenverkleidung entfernte, wurde gestern auch der Sichtschutz auf den Schaufenstern abgenommen. Seitdem lassen sich erste Blicke in das Innere des neuen Ladengeschäftes erhaschen, in dem unter anderem vier Bäume aufgestellt sind.

Erste Europa-Filiale mit Pickup-Bereich

Bei Apple Rosenthaler Straße wird man sich in 35 Sprachen beraten lassen können, unter anderem hält die neue Filiale im Osten Berlins auch Mitarbeiter vor, die fließende Gespräche in Gebärdensprache anbieten.

Der neue Store hält rund 280 verschieden Produkte vor, die sich sichten und ausprobieren lassen. Als erster Store in Europa besitzt Apple Rosenthaler Straße zudem einen dedizierten Pickup-Bereich, zum Abholen online bestellter Produkte.