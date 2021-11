HomePod mini jetzt in Blau, Gelb und Orange erhältlich

Wir hatten erst heute früh darüber berichtet, dass ein möglicher Verkaufsstart in Europa am heutigen Dienstag im Raum steht. Auf das damit verbunden erwartete neue Musik-Abo „Apple Music Voice“ sowie die Stimmerkennung bei deutschen HomePods warten wir derzeit aber immer noch.

Der HomePod mini ist jetzt auch in den Farben Blau, Gelb und Orange bei Apple erhältlich. Die neuen Varianten lassen sich ab sofort bei Apple bestellen und sind nach aktueller Verfügbarkeitsanzeige auch kurzfristig ab Freitag lieferbar. Teilweise können die Geräte auch von kommender Woche an in den Apple-Ladengeschäften abgeholt werden.

