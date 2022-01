IKEA Symfonisk: 2. Generation jetzt im Handel und im Video

Das schwedische Einrichtungshaus IKEA hat damit begonnen die zweite Generation des IKEA Symfonisk Regal-Lautsprechers in seinem Online-Store zu listen und zu verkaufen. Dies führt dazu, dass dort momentan beide Modelle des rechteckigen Sonos-Lautsprechers zu identischen Preisen aufgeführt werden.

Neben dem im April 2019 erstmals vorgestellten Symfonisk-Speaker, der seit mehreren Wochen mit dem Zusatz „Letzte Chance! Nur noch kurze Zeit erhältlich.“ versehen ist, kann nun die zweite Generation für 99,99 Euro erworben und per Online-Bestellung geordert werden.

Auf den ersten Blick gleichen sich die beiden Generationen dabei wie ein Ei dem anderen, unter anderem unterscheidet sich jedoch die Anordnung der Bedienelemente auf der Vorderseite der Regal-Lautsprecher. Statt Leiser, Play/Pause und Lauter haben IKEA und Sonos die Reihenfolge nun leicht umgestellt und die drei Tasten in der Abfolge Leiser, Lauter und Play/Pause angeordnet.

Geringerer Standby-Verbrauch

Zudem scheint die Energieaufnahme im Standby-Betrieb reduziert worden zu sein. So soll die zweite Generation des günstigen Multiroom-Lautsprechers nur noch einen Standby-Konsum von <2,15 Watt aufweisen. Die erste Generation des IKEA Symfonisk Regal-Lautsprechers kam hier laut Datenblatt noch auf einen Standby-Konsum von <5,5 Watt.

Ansonsten scheinen beide Modelle fast identisch auszufallen. Diesen Eindruck legen auch erste YouTube-Videos nahe, die sich an einem Sound-Vergleich der beiden Generationen versuchen. So zeigt etwa der YouTuber Philippe Cox die zweite Generation des IKEA Symfonisk Regal-Lautsprechers in Aktion.

Neue Tischlampe seit November

Offizielle Informationen von IKEA und Sonos über die Gründe für den Verkauf der 2. Generation stehen zur Stunde noch aus. Erst kürzlich hatte das Möbelhaus auch das andere Modell der Sonos-Lautsprecher im eigenen Programm, die Symfonisk-Tischlampe, in einer überarbeiteten und in Teilen gänzlich neu gestalteten Version in den Markt eingeführt.