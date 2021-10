HomePod mini: Neue Modelle ab November

Apple wird den im November 2020 vorgestellten HomePod mini im kommenden Monat in drei neuen Farben verkaufen, hat den sprachgesteuerten Siri-Lautsprecher ansonsten jedoch nicht überarbeitet und bietet Bestandskunden der kleinen Audio-Kugeln damit keinen Grund zum Wechsel auf die neuen Modelle an. Sowohl technisch als auch preislich liegen die neuen Lautsprecher auf dem Niveau der letzten Generation.

Wirklich neu ist lediglich die Farbauswahl in der der HomePod mini zukünftig angeboten wird. Neben den klassischen Modellen in Schwarz und Weiß wird der HomePod mini zum Verkaufspreis von 99 Euro fortan auch in Gelb, Orange und Blau erhältlich sein. Farben, die uns an das iPhone XR erinnern und eher weniger an das neue iPad mini bzw. das iPhone 13.

Der neuen HomePod mini-Modelle werden in einem ersten Schritt ausschließlich in Australien, China, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Hongkong, Indien, Irland, Italien, Japan, Kanada, Mexiko, Neuseeland, Österreich, Spanien, Taiwan und den USA verfügbar sein und sind kompatibel mit allen iPhone-Modelle die von iOS 15 bzw. allen iPad-Modellen, die von iPadOS 15 angetrieben werden.

Neues Apple Music Voice-Abo

Die Markteinführung des neuen HomePod mini wird Apple mit dem Start des neuen Musik-Streaming-Abos Apple Music Voice kombinieren. Dieses gestattet gegen die reduzierte Monatsgebühr von 4,99 Euro den Vollzugriff auf das Apple Music-Repertoire, allerdings ausschließlich über Sprachbefehle – ifun.de berichtete.

Personalisierung vorerst nur auf Englisch

Nicht uninteressant: Die personalisierten Reaktionen auf bis zu sechs verschiedene Haushaltsmitglieder (bei denen dank Stimmerkennung andere Antworten auf Kalender-Abfragen, Erinnerungen und Notizen ausgegeben werden) sollen zwar demnächst „auf weitere Regionen“ ausgeweitet werden, stehen aktuell aber nur auf Englisch für Anwender und Anwenderinnen Australien, Großbritannien, Irland, Kanada, Neuseeland und den USA zur Verfügung.