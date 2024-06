Bartender mit neuem Eigner: „Stille und fragwürdige“ Übernahme

Bartender, die beliebte Mac-Anwendung zur Verwaltung der Mac-Menüleiste, hat einen neuen Besitzer. Dies allein wäre vielleicht noch keine Meldung wert, doch die Tatsache, dass viele Anwender von der Übernahme der Anwendung erst durch den Update-Helfer MacUpdater erfahren haben, gibt zu denken.

„Stille und fragwürdige“ Übernahme

Mit dem rot markierten Hinweis „WICHTIGE INFORMATION“ informiert der Update-Helfer in seinen Versionshinweisen über den Besitzerwechsel und schreibt hier: „Die Firma und der Entwickler hinter Bartender wurden stillschweigend und auf fragwürdige Weise ausgetauscht – Updates auf Version 5.0.52 und neuer erfolgen auf eigene Gefahr und Verantwortung“.

Klar, dass sich die Bestandskunden daraufhin in sozialen Netzwerken und Foren wie dem Community-Portal reddit.com zu Wort meldeten. Hier reagierten dann auch die neuen Eigentümer, die ihre Anwender bis dahin nicht auf die Übernahme hinwiesen hatten.

Verkauf schon vor zwei Monaten

Die neuen Besitzer teilten mit, dass ihr Team die App vor zwei Monaten vom ursprünglichen Entwickler übernommen habe. Um anstehende Updates für Bartender zu ermöglichen, habe das Team die App mit den Informationen ihrer Firma bei Apple neu signieren müssen, was zu einer einmaligen Zertifikatsänderung geführt habe.

Es sei bedauerlich, dass diese Änderung nicht in den Release Notes vermerkt worden sei. Da eine nachträgliche Änderung jedoch nicht möglich gewesen sei, habe man diese Information per E-Mail an die nachfragenden Nutzerinnen und Nutzer weitergegeben.

Die neuen Eigentümer hätten eng mit dem vorherigen Entwickler zusammengearbeitet, um seine Vision von Bartender zu verstehen, und wollen nach eigenen Angaben viele der von ihm geplanten Verbesserungen umsetzen und alle in den letzten Monaten gemeldeten Fehler beheben.

Viele Alternativen verfügbar

Als Alternative zu Bartender können wir euch die kostenfreie App HiddenBar empfehlen, die Auswahl an ähnlichen Tools ist groß: