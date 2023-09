Bartender 5.0: Ordnung und Farbe für die Mac-Menüleiste

Neue Optionen zum Stylen der Menüleiste gestatten es Anwender die Mac-Menüleiste nach Belieben einzufärben, in kleinere Bereich aufzusplitten, diese mit runden Ecken, Rahmen oder Schatten zu versehen. Wer möchte kann sich nun sogar viele kleine Inseln in der Mac-Menüleiste erstellen, die unabhängig voneinander angezeigt werden.

Die seit über zehn Jahren am Markt vertretene Applikation sieht sich in erster Linie für die Ordnung und Struktur in der Mac-Menüleiste zuständig. Die App blendet ausgewählte Menüleisten-Symbole auf Wunsch aus, zeigt Favoriten und steuert die Anzeige flexibel, wenn Auswahl-Menüs offener Applikationen den verfügbaren Platz in der Menüleiste für sich beanspruchen.

Etwa zweieinhalb Jahre nach dem Start von Bartender 4.0 ist die beliebte Mac-Anwendung jetzt in Ausgabe 5.0 erschienen. Bis zur Bereitstellung von macOS Sonoma am 26. September versteht sich die Neuveröffentlichung dabei als öffentliche Testversion und wird, wie schon die Vorgängerversion, weiterhin zum Lizenzpreis von 18,44 Euro zum Kauf angeboten.

