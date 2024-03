Ice: Neue Mac-App sorgt für Ordnung in der Menüleiste

Der Entwickler Jordan Baird hat mit Ice einen neuen Manager für die Mac-Menüleiste in Arbeit. In ähnlicher Weise wie Apps wie Bartender oder Hidden Bar will auch Ice für mehr Ordnung und Überblick in der Menüleiste der Apple-Rechner sorgen.

Mit Ice präsentiert sich die Mac-Menüleiste standardmäßig in drei Segmente unterteilt. Neben den standardmäßig im rechten Bereich eingeblendeten Systemsymbolen und -funktionen gibt es bei Ice einen Bereich mit versteckten Symbolen, die sich bei Bedarf per Mausklick einblenden lassen und zusätzlich dauerhaft ausgeblendete Elemente. In dieser Kategorie bringt man jene Menüleisten-Apps und Symbole unter, die man so gut wie nie, allerhöchstens in Ausnahmefällen benötigt.

Symbole per Mausklick oder Tastenkürzel einblenden

Ein einfacher Klick auf das Ice-Symbol oder den freigeräumten Bereich in der Menüleiste blendet die lediglich ausgeblendeten Apps bei Bedarf ein. Ab Werk kommt die App hier it einem Punkt als Symbol, der sich über die Einstellungen aber auch durch Objekte wie einen Pfeil, eine Tür oder eine Brille ersetzen lässt. Will man die dauerhaft versteckten Symbole sehen, lässt sich dies per Rechtsklick auf das App-Symbole bewerkstelligen. Ergänzend hier zu hat man in den Einstellungen der App die Möglichkeit, Tastenkürzel für das Einblenden der beiden Bereiche zu vergeben und optische Akzente im Bereich der Menüleiste setzen.

Nach dem Start der App werden zunächst alle von Drittanbieter-Apps in der Menüleiste platzierten Symbole ausgeblendet. Anschließend kann man als Nutzer festlegen, welche davon dauerhaft sichtbar bleiben oder auch versteckt werden sollen. Blendet hierfür zunächst die beiden App-Bereiche „Hidden“ und „Always Hidden“ ein und verschiebt die in Frage kommenden Symbole dann jeweils mit gedrückter Befehlstaste zwischen diesen Sektionen.

Ice liegt aktuell in Version 0.7.1 vor und lässt sich kostenlos über die GitHub-Seite zum Projekt laden. Der Entwickler betont, dass sich die Anwendung derzeit noch in aktiver Entwicklung befindet und der Leistungsumfang stetig erweitert und verbessert wird.