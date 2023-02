MacUpdater 3 ist da: Mac-Apps aktualisieren und auf Updates prüfen

Neben der Gratis-Version liegt MacUpdater 3 in drei kostenpflichtigen Ausgaben vor. Die Standard-Version für einen Mac kostet $15 und kann viermal täglich scannen. Die Pro-Edition kostet $35, darf auf bis zu sieben Macs im gleichen Haushalt installiert werden und bietet sechs tägliche Scans sowie die zusätzliche Unterstützung für die Touch Bar, für Audio-Plugins und geplante automatische Updates an. Die Ausgabe für Geschäftskunden ist mit der Pro-Edition vergleichbar. Besitzer von MacUpdater 3 erhalten vergünstigte Upgrade-Preise.

Dabei lässt sich der MacUpdate auch in Version 3.0 komplett kostenlos nutzen, schränkt den Funktionsumfang jedoch etwas ein. So gestattet die Gratis-Version nur maximal zwei Scanvorgänge am Tag und kann lediglich auf Aktualisierungen hinweisen, diese aber nicht installieren.

