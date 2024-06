Verkaufsstart: Sonos Ace und Soundcore Boom 2 Plus

Ab heute sind zwei neue Audioprodukte auf dem Markt erhältlich, die in den vergangenen Tagenn schon eine Rolle in unserer Berichterstattung gespielt haben: Anker bringt den neuen Soundcore Boom 2 Plus und Sonos ist mit dem Over-Ear-Kopfhörer Sonos Ace am Start.

Boom 2 Plus: Robuster Outdoor-Lautsprecher

Der Soundcore Boom 2 Plus ist eine Weiterentwicklung des beliebten Boom 2 und ab sofort für 199,99 Euro auf der offiziellen Soundcore-Webseite und bei Amazon in den Farben Phantom Black, Adventure Green und Explorer Blue verfügbar.

Der akkubetriebene Boom 2 Plus verspricht für klare und tiefe Bässe zu sorgen und bietet sich als Begleiter für Outdoor-Aktivitäten an.

Der Lautsprecher kommt auf eine Spielzeit von bis zu 20 Stunden bei mittlerer Lautstärke und ist innerhalb von drei Stunden vollständig aufgeladen. Zudem verfügt der Speaker über einen USB-Port, um seinerseits andere Geräte aufzuladen.

Der wasserfeste Boom 2 Plus integriert zudem mehrere LED-Lichter, die die laufende Musik auf Wunsch visuell begleiten. Der Boom 2 Plus kostet 199,99 Euro.

Sonos Ace: Sonos erster Kopfhörer

Ebenfalls heute startet der Verkauf des Sonos Ace, des ersten Over-Ear-Kopfhörers von Sonos, der für 499 Euro in Schwarz und Soft Weiß erhältlich ist. Der Sonos Ace bringt es auf eine Akkulaufzeit von 30 Stunden und ist in erster Linie ein Bluetooth-Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung (ANC) und optionaler Transparenz, Sonos spricht hier vom Aware-Modus.

Angekündigt ist eine TrueCinema-Technologie die den Surround Sound der aktuellen Umgebung anpasst, jedoch erst später in diesem Jahr verfügbar sein wird.

Besitzer der Soundbar Sonos ARC können den laufenden TV-Ton per Knopfdruck an die Sonos Ace übergeben (weitere Soundbars sollen folgen), auf sonstige WLAN-Funktionen im Sonos-Ökosystem verzichten die Kopfhörer bislang jedoch noch. Ein weiteres Feature ist das dynamische Head Tracking, das es ermöglichen soll, den Klang als Teil der Umgebung wahrzunehmen.