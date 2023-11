Hidden Bar: Schnelle Ordnung für die Mac-Menüleiste

Die kostenfreie Mac-Anwendung Hidden Bar hat zwar schon seit dem vergangenen Jahr keine Aktualisierungen mehr erhalten, funktioniert aber soweit tadellos und lässt sich auch unter macOS 14 Sonoma nach wie vor zuverlässig einsetzen.

Hidden Bar ist eine puristische Alternative zu umfangreichen Menüleisten-Verwaltern wie etwa Bartender und kümmert sich auf Macs mit sehr vollen Menüleisten darum, dass nur die Programmsymbole der Anwendungen sichtbar sind, die auch unbedingt im Blick behalten werden wollen.

Alle anderen App-Symbole blendet der nur 10 Megabyte kleine Freeware-Download einfach aus, versteckt diese aber nur und lässt jederzeit den Zugriff auf alle laufenden Menüleisten-Anwendungen zu.

Neuer als im Mac App Store

Die Anwendung ist sowohl über den Mac App Store als auch über die Code-Plattform GitHub erhältlich. Beide Bezugswege sind kostenlos, wer sich für den Download über GitHub entscheidet, erhält jedoch die etwas neuere Version 1.9. Im Mac App Store hingegen verweilt Hidden Bar auf Ausgabe 1.8.

Version 1.9 bringt neue App-Icons mit, behebt mehrere Fehler und prüft den zur Verfügung stehenden Platz in der Menüleiste zuverlässiger als ihr Vorgänger.

Hidden Bar trennt die Mac-Menüleiste in zwei Teile: Auf der rechten Seite der Hidden-Bar-Applikation befinden sich die Programmsymbole aller Anwendungen, die dauerhaft eingeblendet werden sollen. Auf die linke Seite werden all jene Programmsymbole (per Mauszeiger und gleichzeitig gedrückter Command-Taste) verschoben, die standardmäßig ausgeblendet werden sollen. Anschließend kann ein Tastaturkurzbefehl festgelegt werden, der die versteckten Anwendungen je nach Bedarf ein- und ausblendet.

Wird Hidden Bar außerhalb des Mac App Store geladen, muss die erste Ausführung der Anwendung per Rechtsklick erfolgen.