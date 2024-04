Bartender-Alternative: iBar räumt die Mac-Menüleiste auf

Um in der Mac-Menüleiste für Ordnung zu sorgen, bieten sich mehrere kostenfreie und kostenpflichtige Applikationen an. Einige, wie etwa HiddenBar, verstecken nur selten benötigte Menüleisten-Symbole einfach. Andere wie etwa die seit zehn Jahren durchgängig weiterentwickelte Bartender-Applikation gestatten eine umfangreiche Konfiguration der Mac-Menüleiste, die das Anpassen der Hintergrundfarbe möglich macht.

Die kostenfrei im Mac App Store erhältliche iBar-Applikation siedelt sich irgendwo zwischen den beiden Anwendungen an und rückt nach dem Erststart direkt alle Menüleisten-Symbole auf einmal aus dem Blickfeld und ersetzt diese mit einem einzigen Icon, das sich in den Einstellungen der Anwendung an den eigenen Geschmack anpassen lässt.

Beim Klick auf das iBar-Icon zeigt die Anwendung alle Menüleisten-Symbole dann in einem schwebenden Balken an. In den (eigenwillig gestalteten) Einstellungen der App lässt sich auswählen, welche Menüleisten-Symbole auch bei laufender iBar-App dennoch stets sichtbar sein sollen und welche auch dann noch versteckt werden sollen, wenn die schwebende Icon-Leiste gerade sichtbar ist.

Klingt ein bisschen kompliziert, ist nach kurzem Herumklicken in der App aber schnell verstanden und einfach nachvollziehbar. Interessant ist die Anwendung vor allem für Mac-Anwender, die überdurchschnittlich viele Menüleisten-Symbole installiert haben und solche, bei denen der Notch aktueller MacBook-Modelle einige davon überlagert.

iBar ist kostenlos erhältlich, nur vier Megabyte klein und erfordert zur Installation macOS 10.12 oder neuer. Wer mit iBar nicht zufrieden ist, der kann sich alternativ auch noch die kürzlich vorgestellte Ice-Applikation anschauen.

Persönlich versuchen wir ohne Menüleisten-Helfer auszukommen und halten uns dazu an, uns bei den in der Menüleiste aktiven Anwendungen auf die wirklich nützlichen Helfer zu beschränken.