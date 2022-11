Today: Freie Tagesübersicht für die Mac-Menüleiste

Wer es in Sachen Kalenderübersicht gerne noch etwas detaillierter hat, der kann auf die ebenfalls kostenfreie Anwendung Itsycal zurückgreifen , die eine frei Konfigurierbare Datums- und Zeitanzeige in der Menüleiste ablegt und auf Mausklick einen Monatskalender mit einer umfangreichen Terminübersicht ausklappt. Itsycal ist unser Favorit.

In den Einstellungen der kostenfreien App lässt sich festlegen ob Today zum Systemstart geladen werden soll, ob die App die End-Zeiten der Termine berücksichtigen soll und ob bereits absolvierte Termine vom Vormittag auch nachmittags noch angezeigt werden sollen. Zudem lassen sich die Kalender einzeln an- bzw. abwählen, die von Today berücksichtigt werden sollen.

Today ist ein Kompagnon für den Standard-Kalender des Mac-Betriebssystems der dessen Inhalten zu etwas mehr Sichtbarkeit verhelfen soll. So zeigt der Menüleisten-Helfer auf Mausklick die Termine des aktuellen Tages an – wahlweise mit oder ohne den ganztägigen Ereignissen.

Habt ihr noch freien Platz in der Menüleiste eures Macs? Dann schaut euch die nur drei Megabyte kleine Anwendung Today an, die vor fünf Tagen erstveröffentlicht wurde und vor wenigen Stunden bereits ihr erstes fehlerbehebendes Update spendiert bekommen hat.

