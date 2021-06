Calendr: Freie Itsycal-Alternative für die Mac-Menüleiste

Noch kann Calendr seinem Vorbild Itsycal funktional nicht das Wasser reichen, allerdings ist die in Version 1.2 vorliegende Alternative schon so umfangreich, dass ihr diese durchaus mal ausprobieren könnt.

In den Einstellungen der Freeware könnt ihr dabei selbst wählen welche Kalender Calendr in seiner Anzeige berücksichtigen soll.

Das Format des Datums lässt sich in den Einstellungen der kostenfreien Anwendung konfigurieren und auf Wunsch mit Informationen zum nächsten anstehenden Event anreichern. Auf Mausklick klappt Calendr seine Monatsübersicht aus, die mit und ohne Kalenderwochen angezeigt werden kann und informiert hier mit farbigen Punkten über vorhandene Termine, die nach dem Klick auf den entsprechenden Tag in einer Detail-Ansicht dargestellt werden.

Die 12 Megabyte kleine Applikation sitzt nach dem Start, wie Itsycal, in der Menüleiste und blendet in den Standardeinstellungen hier das aktuelle Datum und ein kleines Icon ein, das sich auf Wunsch auch deaktivieren lässt.

Doch natürlich bewirbt sich Itsycal nicht allein um einen Platz in eurer Mac-Menüleiste. Um einen schnellen Blick auf bevorstehende Termine und anderen Kalendereinträge zu werfen, könnt ihr euch auch auf Day-O , CalendarMenu oder Dato verlassen. Zudem verfügt auch der bei vielen Anwendern beliebte Abo-Kalender Fantastical über eine kompakte Mini-Anzeige in der Mac-Menüleiste.

