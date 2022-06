Menüleistenkalender Dato unterstützt jetzt Erinnerungen

Der Entwickler bietet eine kostenlose Testversion der App an, deren Einschränkung darin besteht, dass sie alle zwölf Stunden auf die Kaufversion hinweist und sich zudem nicht aktualisieren lässt. Wer dies nicht sehen und die Weiterentwicklung von Dato unterstützen will, kauft die Vollversion für 6,99 Euro im Mac App Store. Als kostenlose Alternativen sind weiterhin Itsycal oder Calendr einen Blick wert.

In der Menüleiste präsentiert sich Dato wahlweise als kleines Kalendersymbol oder inklusive der Anzeige von Zeit und Datum. Hier konkurriert die App allerdings mit der Tatsache, dass sich Apples Menüleistenuhr nicht vollständig ausblenden lässt. Dato bringt hier eine Vielzahl von Darstellungsoptionen für die Menüleiste mit, beispielsweise kann die App dort auch nur das aktuelle Datum anzeigen, was man dann mit der reinen Uhrzeit-Anzeige durch das Apple-System kombinieren kann.

Der Menüleistenkalender Dato unterstützt in der neu veröffentlichten Version 4 auch Erinnerungen. Mit der Funktionserweiterung verbunden bringt das aktuelle Update der App auch eine ganze Reihe weiterer Neuerungen und Verbesserungen. Allerdings hebt der Entwickler in diesem Zusammenhang die Mindestvoraussetzungen für die Installation auf macOS 12 an. Die mit älteren Betriebssystemen kompatible Vorgängerversion lässt sich aber weiterhin und zudem kostenlos auf der Webseite zur App laden.

