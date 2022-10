macOS Ventura: „Hintergrund entfernen“ mit Vorschau möglich

Neben dem Direkt-Zugriff in Vorschau ist die neue Funktion „Hintergrund entfernen“ auch in den sogenannten Finder-Schnellaktionen verfügbar. Ob diese auf euren Systemen aktiviert ist könnt ihr im Bereich „Erweiterungen“ > „Finder“ Systemeinstellungen überprüfen.

Insert

You are going to send email to