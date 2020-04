Mac-Freeware: Der Fenster-Manager Tiles

Unsere aktuelle Empfehlung in Sachen Fenster-Manager bleibt bestehen: Wer aus der großen Auswahl an hilfreichen Fenster-Verschiebern noch keinen Favoriten für sich ausgemacht hat, greift nach wie vor zu Rectangle und freut sich über einen kostenfreien, soliden, komfortablen und umfangreichen Wegbegleiter. Erst kürzlich haben wir festgehalten, was wir bei der Grundkonfiguration von Rectangle noch anpassen.

Und damit kommen wir zu Tiles. Tiles ist wie Rectangle ebenfalls kostenlos zu haben, setzt auf eine ähnlich gestaltete Menüleisten-Anwendung und kann in Sachen Voreinstellungen und Tastenkürzel gut an den eigenen Geschmack angepasst werden.

Was Tiles Rectangle voraus hat: Eine bessere Unterstützung für Maus- und Trackpad-Nutzer mit der „snap to edges“-Funktion. Mit dieser könnt ihr festlegen, dass Programm-Fenster die an den Bildschirmrand bewegt werden automatisch definierte Größen einnehmen.

Bewegt ihr ein Fenster beispielsweise in die Display-Ecke oben rechts, wird dieses, je nach Voreinstellung, zum Beispiel auf 1/4 der Monitor-Größe skaliert. Eine fast transparente Animation erinnert euch daran, welche Ecke ihr mit welcher Voreinstellung belegt habt.

Wer noch mehr Alternativen ausprobieren möchte klickt sich durch die folgenden Mac-Anwendungen: Penc, Veeer, Phoenix Spectacle, Keypad Layout, Amethyst, SizeUp, Moom, BetterSnap, ShiftIt, Hyperdock, Cinch, WindowTidy, FlexiGlass, Window Collage, Magnet, Divvy und Doublepane.