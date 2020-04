Sonos: Verbilligte Hardware soll Image reparieren

Die zurückliegenden Wochen haben das Image des Multiroom-Spezialisten Sonos nicht verbessert. Zwar hat das Unternehmen letzten Endes doch noch die Kurve bekommen, die chaotische Kommunikation der Support-Einstellung, die offenbar erst im Nachhinein beschlossene Trennung von Alt- und Neu-System und das umweltfeindliche Rabatt-Programm haben aber Kratzer in den Lack des Vorzeige-Konzerns gerissen, denen Sonos locker hätte ausweichen können.

Statt ehrlich auf die eigenen Kunden zuzugehen, diesen anzukündigen, dass es für bestimmte Speaker keine Updates mehr geben würde und gleichzeitig klar zu machen, dass diese dennoch weiter funktionieren, hat Sonos versucht die Alt-Kunden zum Wegwerfen tadelloser Hardware zu überreden – noch bevor klar war, wie sich App und Angebot weiter entwickeln würden.

Der weitere Support über 10 Jahre alter Hardware war aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht mehr tragbar, doch statt diese genau so zu formulieren und zufriedenen Besitzern einen gangbaren Weg anzubieten, wollte sich Sonos irgendwie durchmauscheln. Die laute Kritik der Community und die dann folgenden Rückzieher haben wir auf ifun.de zur Genüge dokumentiert.

Die Lösung, bei der der Konzern nun angelangt ist, ist vollkommen in Ordnung, kam aber fast einen Zacken zu spät. Dies weiß auch Sonos selbst. So gibt der Konzern jetzt ein erstes Lebenszeichen nach dem Fettnäpfchen-Marathon der vergangenen Wochen von sich: Sonos hat an den Preisen seiner Lautsprecher gedreht und bietet diese im Rahmen der heute gestarteten „Sonos At Home“-Kampagne bei mehreren Händlern mit deutlichen Nachlässen an:

