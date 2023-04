iA Presenter: Neue Vortrags-App für den Mac startet

iA Presenter kann mit Bilder umgehen, passt sich flexibel an unterschiedliche Bildschirmgrößen an, zeigt während des Vortrages Redner-Notizen an und stellt sich auf dieser Webseite der Anbieter im Detail vor. Wir empfehlen euch Gebrauch von der 14-tägigen Testphase der App zu machen und behalten die weitere Entwicklung des Downloads im Blick.

Seit November im Betatest , ist die Vortrags-Applikation iA Presenter des Schweizer Software-Studios iA jetzt in Version 1.0.1 erschienen und bietet sich nun als öffentliches Release mit einem 14-tägigen Testzeitraum an, von dem alle interessierten Anwender Gebrauch machen können.

