Anker Produkt-Vorschau: Die Neuheiten bis Sommer 2023

Nach dem MACH V1 Ultra scheint Anker sein Portfolio an Reinigungsgeräten um den MACH R1 Ultra ergänzen zu wollen. Der selbstfahrende Premium-Saugroboter soll den Handel im Herbst 2023 erreichen. Preise kommuniziert Anker noch nicht. Im Segment der regulären Reinigungsroboter steht Ende Juni der Eufy Clean X9 Pro mit Auto-Clean-Station an, der ca. 750 Euro kosten soll.

