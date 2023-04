MacBook Air kommt wohl erstmal nicht mit M3-Prozessor

Auf eine Vorstellung des längst erwarteten neuen Mac Pro im Rahmen der Entwicklerkonferenz sollte man generell keine große Hoffnung setzen. Apple arbeitet Gurman zufolge zwar an einer ganzen Reihe neuer Macs, darunter neben den neuen MacBook-Air-Modellen auch eine neue Version des MacBook Pro 13 Zoll, ein überarbeiteter 24-Zoll-iMac und der erste Mac Pro mit Apple-Prozessoren an Bord. Die Markteinführung der Geräte könne sich allerdings noch bis Anfang 2024 hinausziehen.

Bereits am Wochenende hat der Bloomberg -Autor Mark Gurman zum Besten gegeben, was im seine Quellen mit Blick auf die Mac-Neuheiten zur WWDC anvertraut haben. Auch hier war schon die Rede davon, dass die im Rahmen der Entwicklerkonferenz angekündigten Apple-Notebooks wohl noch nicht auf die neue Prozessorgeneration M3 setzen werden, sondern stattdessen mit den aktuellen Apple-Prozessoren vom Typ M2 auf den Markt kommen werden.

Die Meldung ( Google-Übersetzer ) kommt aus dem Umfeld der taiwanischen Apple-Zulieferer und führt unter anderem noch nicht gelöste Probleme hinsichtlich der Massenproduktion der neuen Prozessoren als Grund für die Planänderung an. Abgesehen von der veränderten Prozessorausstattung soll das MacBook Air mit 15 Zoll Bildschirmgröße aber wie geplant im Juni an den Start gehen.

