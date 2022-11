iA Presenter: Eine neue Vortrags-App für den Mac

Bilder lassen sich per Drag-and-Drop in Präsentations-Entwürfe aufnehmen und werden automatisch angeordnet und responsiv platziert, so dass diese sich an den zu bespielenden Bildschirm anpassen.

Die Macher der beliebten Textverarbeitung iA Writer haben mit dem iA Presenter ein neues Pferd im Stall. Frisch in die halböffentliche Betaphase gestartet (zum Download der Vorschauversion müssen sich interessierte Anwender auf die Warteliste der Macher setzen lassen), handelt es sich bei dem neuen Projekt um eine Präsentations-Software, die uns an Mitbewerber wie Hyperdeck , Slideas , Freeshow und Deckset erinnert.

