Slideas: Mac-App baut umfangreiche Markdown-Präsentationen

Mac-Anwender, für die Präsentationen und Vorträge zum Arbeitsalltag zählen, haben in der Vergangenheit nicht nur zu Keynote und Powerpoint gegriffen, sondern häufig auch die Markdown-Werkzeugen Deckset und Marp genutzt – letztgenannte funktioniert sogar im Browser einwandfrei.

Slideas: Vorträge mit wenigen Tastenanschlägen erstellt

Die Apps, die das unkomplizierte Erstellen von Präsentationen mit Hilfe der Auszeichnungssprache Markdown zulassen, werden von dem Mac App Store-Neuzugang Slideas jetzt in den sprichwörtlichen Schatten gestellt.

Slideas, ein 10MB großer Download, der im Einmalkauf für 33 Euro angeboten wird, bietet etliche Automatismen an, die das Erstellen von Vortragsfolien erheblich vereinfachen. So kann die Mac-App den Folieninhalt automatisch passend skalieren (kurz Texte werden größer, längere entsprechend kleiner), versteht sich auf die LaTeX-Formelnotation, ist in der Lage sechs unterscheidliche Graphen-Typen zu erstellen und unterstützt sogar mehreren Folien-Formate wie etwa ein zweispaltiges Layout.

Der Clou: Wer sich erst mal in Markdown eingelesen und die zusätzlichen Text-Auszeichnungen von Slideas verinnerlicht hat, kann seine komplette Präsentation in einem x-beliebigen Texteditor runterschreiben, kopiert diese anschließend in die Slideas-App und wird mit einer sofort nutzbaren Folien-Präsentation belohnt.

Slideas bietet ab Werk mehrere Designs und vier Design-Themes an, die sich mit selbst gewählten Akzent-Farben personalisieren lassen, bietet Einsteigern mehrere Beispiel-Präsentationen an und kann inzwischen auch als unverbindliche Testversion geladen und auf dem eigenen Mac ausprobiert werden.

Eine wirklich schöne App, die sich im eingebetteten Video vorstellt und ihre wichtigsten Funktionen – darunter die Autovervollständigung, einen Tabellen-Generator, die integrierten Vector Icons, die Fußnoten und das Syntax-Highlighting – auf dieser Webseite listet.

Sind mehrere Monitor mit dem eigenen Mac verbunden (etwa ein Beamer und das interne Display) kann Slideas zudem einen Präsentationsmodus mit Sprecher-Notizen einblenden.