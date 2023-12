Das Apple-Jahr 2023 im Rückblick

Wieder ist ein Jahr vorbei, inzwischen das 22. in der der ifun.de-Geschichte. Wir wollen den letzten Tag des Jahres dazu nutzen, durch die Apple-Brille auf die vergangenen zwölf Monate zurückzublicken. Hier sind die aus dieser Sicht wichtigsten Apple-Nachrichten des Jahres 2023 im Schnelldurchlauf, allem voran natürlich die Hard- und Software-Neuerungen.

Neue Macs und HomePod im Januar

Das Apple-Jahr 2023 kam vergleichsweise früh in Schwung. Bereits am 17. Januar konnte Apple mit den ersten Hardware-Neuheiten aufwarten und hat zusammen mit den neuen Mac-Prozessoren M2 Pro und M2 Max auch neue Versionen von MacBook Pro und Mac mini vorgestellt.

Schon einen Tag später folgte mit der Präsentation der 2. Generation des HomePod eine dicke Überraschung, Apple hatte eigentlich angekündigt, fortan nur noch den HomePod mini anzubieten.

Nach einer Pause im Februar hatte Apple im Monat März dann ein paar kleinere Ankündigungen parat. Seit dem 7. März gibt es das iPhone 14 und das iPhone 14 Plus auch in Gelb und am 28. März wurde mit ordentlicher Verspätung dann die Musik-App Apple Music Classical eingeführt. Apple-Kunden in den USA können seit diesem Tag mit Apple Pay Later „auf Pump“ einkaufen.

Anschließend ist erstmal Ruhe vor dem Sturm, hier ist lediglich die Einführung der iPad-Apps von Final Cut Pro und Logic Pro am 23. Mai noch eine Erwähnung wert.

WWDC: Neue Produktkategorie und Mac-Updates

Mit einem Paukenschlag ist am 5. Juni dann die alljährliche Apple-Entwicklerkonferenz WWDC angelaufen. Die Datenbrille Apple Vision Pro soll den Weg in eine neue Produktkategorie bahnen und wird bereits im Frühjahr 2024 in den USA erhältlich sein.

Darüber hinaus hat Apple im Rahmen seiner Entwicklerkonferenz auch neue Mac-Hardware vorgestellt und neben einem Upgrade für den Mac Studio auch das neue Modell des Mac Pro präsentiert. Zudem gibt es das MacBook Air seither auch mit 15 Zoll Bildschirmgröße.

Apple-Standards im Juni: Diesmal mit USB-C

Vom Juni springen wir direkt in den September. Apples traditionelles iPhone-Event fand diesmal am 12. September statt. Bei der Veranstaltung wurden die iPhone-15-Modelle – die Pro-Versionen diesmal mit Titangehäuse – sowie neue Versionen der Apple Watch präsentiert. Die Neuerungen wurden von der offiziellen Bereitstellung von iOS 17 und watchOS 10 flankiert.

Die wichtigste Randnotiz: Mit der neuen iPhone-Generation verabschiedet sich Apple vom Lightning-Anschluss als langjährigen Begleiter und setzt wohl nicht zuletzt auch durch die in der EU angekündigten gesetzlichen Vorgaben beeinflusst auf USB-C als neue Schnittstelle für das Aufladen und den Datenaustausch.

Oktober bringt nochmal neue Macs

Auch im darauffolgenden Monat Oktober bekamen wir neue Hardware von Apple zu sehen. Seit dem 17. Oktober gibt es den Apple Pencil auch mit USB-C und zu ungewohnter Zeit wurden dann am 31. Oktober um 1 Uhr morgens der neue iMac mit M3-Prozessor sowie neue Versionen des MacBook Pro angekündigt.

Habt ihr bemerkt, dass wir in den letzten zwölf Monaten kein neues iPad gesehen haben? Das Jahr 2023 schreibt in diesem Punkt Geschichte, hatte Apple zuvor doch seit der Vorstellung des ersten iPad im Jahr 2010 jedes Jahr eine Neuerung in diesem Produktbereich parat. Das kommende Frühjahr bietet sich vor diesem Hintergrund umso mehr für Neuerungen im iPad-Bereich an.

2024 steht im Zeichen der Apple Vision Pro

Im Scheinwerferlicht wird 2024 aber ohne Frage die Datenbrille Apple Vision Pro stehen. Apple wagt hier den Sprung in eine völlig neue Hardware-Kategorie, was sicherlich mit zahlreichen Risiken verbunden aber wohl ebenso wichtig und sinnvoll ist. Angefeuert durch die eigenen, extrem leistungsfähigen Prozessoren kann Apple hier im wahrsten Sinne des Wortes auch neue Welten erkunden. Darüber, ob dieser Weg tatsächlich in die Zukunft führt, können wir in einem Jahr sicherlich besser urteilen.

Feiert schön und kommt gut rein, wir wünschen euch alles Gute für 2024!