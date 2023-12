Satechi Kunstleder-Case für iPad Pro passt zu Apples iPad-Tastaturen

Satechi hat seine Kunstlederhülle für das iPad Pro jetzt auch in Deutschland im Programm. Das Angebot mutet etwas ungewöhnlich an, kennen wir Satechi doch sonst eher als Hersteller von Docks und Tastaturen. Lasst euch daher auch von dem auf den Produktbildern teils abgebildeten Keyboard nicht irritieren – damit will der Hersteller lediglich zeigen, dass sich die Hülle sehr gut auch mit der von Apple angebotenen iPad-Tastatur zusammen verwenden lässt.

Von der Masse der zu Billigpreisen angebotenen iPad-Hüllen will sich Satechi durch perfekte Passformen und hochwertige Verarbeitung abheben. Die Hülle ist in zwei Versionen erhältlich, für 11-Zoll-Geräte bezahlt man 42,99 Euro und für das iPad Pro mit 12,9 Zoll Bildschirmgröße 46,99 Euro.

Die iPad-Hülle von Satechi ist aus kratzfestem Kunststoffmaterial gefertigt, das bei Satechi unter der Bezeichnung „Veganleder“ geführt wird. Integrierte Magnete ermöglichen eine einfache Schnappbefestigung, zudem sorgt ein in die Rückseite eingearbeiteter Metallring dafür, dass sich die Hülle auch mit Apples magnetischem iPad-Ständer verwenden lässt. Neben präzisen Aussparungen für die Kamera, Tasten und Anschlüsse unterstützt die Hülle auch die Smart-Connector-Durchleitung und damit die Verwendung von Apple-Zubehör wie dem Magic Keyboard.

Apple-Pencil-Halterung inklusive

An der Oberseite der Hülle findet sich eine Halterung für den Zeichenstift von Apple. Satechi weist darauf hin, dass sich dieses Aufbewahrungsfach nur mit dem Apple Pencil der 2. Generation verwenden lässt. Grundsätzlich wären die Pro-iPads ja auch mit dem neuen Apple Pencil USB-C kompatibel, wobei dessen Funktionsumfang gegenüber dem Modell der 2. Generation mit Einschränkungen einhergeht.

Falls ihr ihr mit dem Gedanken spielt, euch das neue Case zuzulegen, achtet auf die Kompatibilitätsangaben des Herstellers. Das 11-Zoll-Modell ist mit dem iPad Pro ab 2018 und zudem dem iPad Air der 5. Generation kompatibel, für die größere Version benötigt man zwingend ein iPad Pro 12,9 Zoll ab der 3. Generation.