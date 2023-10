Apple Pencil USB-C: Neues Modell mit eingeschränktem Funktionsumfang

Apple hat eine neue Version des Apple Pencil vorgestellt. Der Zeichenstift verfügt über einen USB-C-Anschluss und verspricht pixelgenaue Präzision, niedrige Latenz und Neigungssensitivität zu einem günstigeren Preis. Das neue Zubehör wird von Apple als ideales Werkzeug für das Erstellen von Notizen, Skizzen, Anmerkungen und Tagebüchern beworben. Apple will das neue Zubehör im November in den Handel bringen.

Mit Blick auf die Neuvorstellung heißt es allerdings aufgepasst: Der neue Apple Pencil ist nicht auch der beste Apple Pencil, die zweite Generation des Zeichenstifts bietet weiterhin mehr Funktionen, kommt allerdings auch zu einem höheren Preis. Apple bietet den Apple Pencil 2 für 149 Euro an, der neue Apple Pencil USB-C wird für 95 Euro in den Handel kommen. Weiterhin will Apple auch die erste Generation des iPad-Stifts für 119 Euro verkaufen.

Die neue USB-C-Variante des Apple Pencil verzichtet auf die Drucksensivität der Spitze, die Doppeltipp-Funktion und die Möglichkeit zum drahtlosen Laden. Stattdessen verfügt der Stift über einen USB-C-Anschluss, den man durch das Aufschieben der Endkappe freilegen kann.

3 Modelle für unterschiedliche iPads

Das Apple-Pencil-Lineup wird somit unübersichtlicher, was allerdings in erster Linie auch der Tatsache geschuldet ist, dass nicht alle Modelle des Stiftes mit allen iPad-Modellen kompatibel sind.

Der neue und günstigste Apple Pencil funktioniert mit dem iPad der 10. Generation und darüber hinaus auch mit allen weiteren iPad-Modellen, die über einen USB-C-Anschluss verfügen.

Wer auf einen höheren Funktionsumfang setzt, greift weiterhin zum alten und neuen Top-Modell Apple Pencil 2, der allerdings nur mit dem iPad Pro, iPad Air und iPad mini kompatibel ist. Der Apple Pencil der ersten Generation bleibt weiter erhältlich und richtet sich vor allem an Nutzer, die noch mit älteren iPads mit Lightning-Anschluss arbeiten.