Apple Vision Pro – Die Apple-Brille ist jetzt offiziell

Als namhaften Partner im Zusammenhang mit der Markteinführung der Apple-Brille hat Tim Cook den Disney-Chef Bob Iger auf die Präsentationsbühne geholt. Disney dürfte mit seiner Content-Palette von National Geographic bis Marvel eine wichtige Rolle spielen, wenn es um die Akzeptanz der Apple-Neuvorstellung geht und will von Beginn an Disney+ für die Vision Pro bereitstellen.

Apple stellt zahlreiche Anwendungen für die Nutzung mit Apple Vision Pro bereit, darunter allem voran natürlich den Webbrowser Safari. Eingabe können mithilfe von einer virtuellen Tastatur oder auch per Spracheingabe gemacht werden. Darüber hinaus sind bereits erste Drittanbieter mit Vorzeige-Anwendungen am Start, darunter auch Microsoft mit seinen Office-Programmen. Dank einer Zusammenarbeit mit Unity laufen damit erstellte Anwendungen nativ auf der neuen Apple-Brille, was einen Anreiz für zahlreiche Spieleentwickler bieten dürfte.

Die neue Apple-Brille will ihre Träger in eine neue virtuelle Welt versetzen und lässt sich gleichermaßen für Anwendungen wie Videochats verwenden. Die Bedienung von Apple Vision Pro erfolgt allein über die Augen, Bewegungen und die Stimme. Kameras erlauben es, „durch die Brille hindurch“ zu sehen und verknüpfen virtuelle Elemente mit der tatsächlichen Umwelt.

