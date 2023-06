Das MacBook Air ist jetzt auch mit 15“ Bildschirmgröße erhältlich

Das neue MacBook Air mit 15 Zoll Bildschirmgröße lässt sich ab sofort bestellen und soll kommende Woche in den Versand gehen. Apple bietet das Gerät wie auch die kleinere Variante in den Farben „Mitternacht“, „Polarstern“, „Space Grau“ und „Silber“ zu Preisen ab 1299 Dollar an.

