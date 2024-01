Produktdatenbank Mactracker: Mit neuen Macs ins neue Jahr

Pünktlich zu Beginn des neuen Jahres hat der Entwickler Ian Page seine Anwendung Mactracker auf den neuesten Stand gebracht. Die App gehört zu den Pflicht-Downloads für Apple-Fans und stellt sich als kompetente und dabei zudem noch kostenlose Produktdatenbank dar.

Mactracker umfasst sowohl die im Laufe der Firmengeschichte von Apple veröffentlichte Hardware als auch die zugehörigen Betriebssysteme und versammelt detaillierte Produktinformationen zu jedem Mac, iPod, iPhone, iPad, Apple TV oder Apple-Watch-Modell, das jemals hergestellt wurde. Darüber hinaus finden sich in den Produktlisten von Mactracker nicht nur die lange Zeit von Apple angebotenen Peripheriegeräte wie Drucker und WLAN-Router, sondern auch exotische Einträge wie Kameras oder Speicherprodukte. Die Produktkarten umfassen Details wie die technische Ausstattung, darunter Prozessorgeschwindigkeit, Speicherausstattung und Infos zur Grafikleistung bis hin zu den Verkaufspreisen.

Mac-Listen um neue M3-Modelle ergänzt

Auf dem Mac lautet die neue Versionsnummer von Mactracker 7.12.13. Die Anwendung kann wahlweise im Mac App Store oder auch direkt beim Entwickler geladen werden. Die für iOS-Geräte optimierte Version der App ist noch etwas jünger und wird jetzt mit der Versionsnummer 4.8.8 im App Store für iOS zum Download angeboten.

In seinem Beschreibungstext zur neuen App-Version nennt der Entwickler unter anderem die Ergänzung der neuesten, mit einem M3-Prozessor ausgestatteten Modelle von iMac und MacBook Pro. Zudem wurden Details zu den letzten Versionen von macOS und iOS ergänzt und die Datenbank um zusätzlichen Benchmark-Ergebnisse und Informationen zu den zuletzt von Apple als „abgekündigt oder vintage“ klassifizierten Produkten ergänzt.

40 Jahre Macintosh

Wer in Mactracker den Eintrag zum ersten Macintosh öffnet sieht, dass der legendäre Apple-Rechner in wenigen Wochen seinen 40. Geburtstag feiert. Mit der Apple Vision Pro steht zudem in Kürze ein weiteres relevantes Ereignis für die Apple-Firmengeschichte bevor. Der Verkaufsstart der Datenbrille wird sich auch in Mactracker in Form einer neuen Produktkategorie niederschlagen