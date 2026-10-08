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Audiogeräte nach Priorität wechseln

Audio Priority Bar: Mac-Kopfhörer automatisch auswählen
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Wer am Mac regelmäßig zwischen Kopfhörern, Lautsprechern und verschiedenen Mikrofonen wechselt, kennt das Problem: Kaum wird ein Headset eingeschaltet oder ein externes Mikrofon angeschlossen, landet der Ton auf dem falschen Gerät. Anschließend muss die gewünschte Ausgabe wieder von Hand ausgewählt werden.

Audio Priority Bar

Die kostenlose Mac-Anwendung Audio Priority Bar übernimmt diese Auswahl automatisch. Statt sich auf die Entscheidungen von macOS zu verlassen, legen Nutzer selbst fest, welche Audiogeräte bevorzugt werden sollen. Die App läuft in der Menüleiste und greift ein, sobald sich die verfügbaren Geräte ändern.

Kopfhörer erhalten Vorrang vor Lautsprechern

Audio Priority Bar verwaltet drei getrennte Listen für Kopfhörer, Lautsprecher und Mikrofone. Innerhalb dieser Listen lassen sich die Geräte per Drag-and-Drop sortieren. Sind mehrere Geräte verbunden, wählt die Anwendung zunächst den bevorzugten Kopfhörer, andernfalls den höchstplatzierten Lautsprecher. Das Mikrofon wird unabhängig davon ausgewählt.

Audio Priority Bar Automatic Switching

Das kann gerade dann hilfreich sein, wenn neben AirPods auch größere Bluetooth-Kopfhörer wie der Sonos Ace Ultra oder die Beats 360 verwendet werden. Statt bei jedem Gerätewechsel erneut die Systemeinstellungen zu bemühen, entscheidet die zuvor festgelegte Reihenfolge.

Die automatische Auswahl lässt sich jederzeit unterbrechen. Wer ein Gerät manuell aktiviert, kann diese Entscheidung beibehalten, auch wenn macOS zwischenzeitlich eine andere Ausgabe festlegen möchte. Bereits gekoppelte Bluetooth-Geräte bleiben auch ausgeschaltet sichtbar und können direkt aus der Menüleiste verbunden werden. Neue HDMI- und DisplayPort-Ausgänge blendet die App zunächst aus.

Mikrofon stummschalten und Pegel anpassen

Neben der Geräteauswahl bietet Audio Priority Bar Regler für die Wiedergabelautstärke und den Mikrofonpegel. Das Mikrofon lässt sich über die Tastenkombination Option-Umschalt-M stummschalten. Beginnt währenddessen eine Anwendung mit einer Tonaufnahme, erscheint ein entsprechender Hinweis.

Auch Apples Kurzbefehle, Raycast und Stream Deck können die Stummschaltung über spezielle URL-Befehle auslösen. Für AirPods zeigt die App zudem den Akkustand an, bei unterstützten Jabra-Headsets erkennt sie, ob diese tatsächlich eingeschaltet sind.

Damit ergänzt Audio Priority Bar die bereits vorgestellten Möglichkeiten zur schnellen Audio-Umschaltung. Anders als die ebenfalls kostenlose Anwendung FineTune oder der umfangreiche Mac-Werkzeugkasten Vorssaint konzentriert sich das neue Werkzeug auf die automatische Auswahl angeschlossener Audiogeräte.

Die quelloffene App setzt mindestens macOS 14 voraus und unterstützt Intel-Macs ebenso wie Rechner mit Apple-Prozessoren. Die Installation erfolgt über Homebrew oder einen direkten Download. Da die Anwendung nicht von Apple notarisiert ist, kann beim ersten Start eine manuelle Freigabe erforderlich sein.
08. Okt. 2026 um 17:46 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    1 Kommentar bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Funktioniert das auch mit HomePods?
    Ich versetze meinen Mac mini stets nur in den Ruhezustand. Nach dem aufwecken muss ich die HomePods immer neu verbinden.

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

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