Wie es sich gehört haben wir uns zuerst an den von macOS angebotenen Bordmitteln versucht. Wer in den Systemeinstellungen den Bereich „Ton“ betritt kann hier ein Häkchen bei „Ton in der Menüleiste anzeigen – immer“ setzen. Anschließend taucht in der Mac-Menüleiste ein kleiner Lautsprecher auf, der den direkten Zugriff auf die Ton-Einstellungen zulässt und euch den Umweg über das Kontrollzentrum erspart.

Dies ist nicht optimal, da wir nicht nur den Kopfhörer, sondern hin und wieder auch die Audio-Ausgabe des iMacs selbst benötigen. Wir wollten daher wissen: Wie lässt sich schnellstmöglich zwischen mehreren Eingabequellen und Ausgabe-Geräten hin und her schalten? Apples Kurzbefehle, die hier eigentlich als erste Anlaufstelle prädestiniert wären, waren leider nicht in der Lage eine brauchbare Lösung zu liefern.

Wurden diese einmal als aktive Ein- und Ausgabegeräte in den Audio-Einstellungen des Mac-Betriebssystems festgelegt, gilt diese Konfiguration auch dann noch, wenn das HeadSets wieder in seine Ladebasis gesteckt wurde.

Per Menüleiste und AudioSwitcher Headset am Mac: Ton-Ein- und Ausgabe schnell umschalten

