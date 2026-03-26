Nicht signierte Mac-Apps: Wenn sich App-Downloads nicht starten lassen

Wer Anwendungen außerhalb des Mac App Store ausprobiert, stößt gelegentlich auf ein Problem: Nach dem Download lässt sich die Applikation nicht starten, obwohl sie technisch einwandfrei funktioniert. Der Mac meldet: „…ist beschädigt und kann nicht geöffnet werden. Es empfiehlt sich, das Objekt in den Papierkorb zu bewegen.“

Die früher noch üblichen Hinweise in den Systemeinstellungen werden in aktuellen macOS-Versionen häufig gar nicht mehr eingeblendet, was es zusätzlich erschwert, manuelle Ausnahmen festzulegen. Unser Artikel zur Videoquetsche hat gestern wieder für Leserfragen diesbezüglich gesorgt.

Was die Warnmeldung wirklich bedeutet

Der Grund dafür liegt in einer Sicherheitsfunktion von macOS. Seit Version 15 verlangt Apple, dass Anwendungen mit einem gültigen Entwicklerzertifikat versehen sind. Fehlt diese Signatur, verhindert das System den Start und blendet stattdessen einen Hinweis ein, der vor einer möglichen Gefährdung warnt und zugleich das Verschieben der Anwendung in den Papierkorb nahelegt.

Die Formulierung kann leicht missverstanden werden. macOS führt in diesem Moment keine umfassende Prüfung auf Schadsoftware durch. Entscheidend ist vielmehr, ob eine App korrekt signiert wurde und ob zu diesem Zertifikat bekannte Probleme vorliegen. Ohne Signatur, für die Entwickler 100 Euro jährlich zahlen müss, wird die Anwendung grundsätzlich als potenziell unsicher behandelt.

Terminal-Befehl als schneller Ausweg

Ein direkter Weg führt über das Terminal. Mit einem kurzen Befehl lässt sich die Blockade aufheben, die macOS für heruntergeladene Anwendungen setzt. Nutzer öffnen das Terminal und geben folgenden Befehl ein:

xattr -cr /Applications/Videoquetsche.app

Falls sich die Anwendung nicht im Programme-Ordner befindet, muss der Pfad entsprechend angepasst werden, etwa auf den Download-Ordner. Wer nicht viel tippen möchte, kann einfach „xattr -cr“ in das Terminal eingeben und die App anschließend in das Terminal-Fenster ziehen, der Dateipfad wird dann automatisch übernommen. Anschließend lässt sich die App wie gewohnt per Doppelklick starten.

Der Befehl entfernt ein spezielles Attribut, das macOS automatisch vergibt, sobald Dateien aus dem Internet geladen werden. Dieses sogenannte Quarantäne-Flag sorgt dafür, dass nicht signierte Anwendungen zunächst blockiert werden. Wird es entfernt, betrachtet das System die Datei als vertrauenswürdig.

Signierung als dauerhafte Lösung

Für kommerzielle Projekte lässt sich das Problem durch eine Signierung der Anwendung umgehen. Entwickler können ihre Applikationen mit einem Apple-Entwicklerkonto versehen und anschließend zur Notarisierung einreichen. macOS erkennt die Anwendung dann als geprüft und erlaubt den Start ohne zusätzliche Schritte.

Ohne manuellen Eingriff lassen sich unsignierte Mac-Apps nicht mehr starten

Für kleinere Projekte oder interne Anwendungen ist dieser Weg jedoch mit Aufwand und Kosten verbunden. In solchen Fällen bleibt der Terminal-Befehl eine praktikable Alternative, um Apps aus vertrauenswürdigen Quellen dennoch auszuführen.