Greg Joswiak veröffentlicht Teaser
Apple bestätigt den 13. Oktober: „Welcome Home“ als Motto
Jetzt ist es offiziell: Apple wird am kommenden Dienstag, dem 13. Oktober, neue Produkte vorstellen. Der bislang nur inoffiziell gehandelte Termin wurde von Apples Marketingchef Greg Joswiak bestätigt. Auf dem sozialen Netzwerk X veröffentlichte der Manager ein kurzes Video, das allerdings kaum konkrete Hinweise auf die bevorstehenden Neuheiten liefert.
Zu sehen sind lediglich das klassische Apple-Logo und der Schriftzug „Welcome Home“. Das Motto lässt zumindest vermuten, dass Apple seine nächste Produktvorstellung dem vernetzten Zuhause widmet. Welche Geräte tatsächlich präsentiert werden, verrät der kurze Teaser nicht.
Home Hub, HomePod mini und Apple TV erwartet
Als wahrscheinlichster Kandidat gilt weiterhin der seit Langem erwartete Apple Home Hub. Das Gerät soll Apples Einstieg in die Kategorie der Smart-Home-Displays markieren und in zwei unterschiedlichen Ausführungen erscheinen. Neben einer Variante für die Wandmontage ist ein Tischmodell mit rundem Lautsprecherfuß vorgesehen, dessen Gestaltung an den früheren iMac G4 erinnert.
Der annähernd quadratische Bildschirm soll etwa sechs Zoll messen und neben der Smart-Home-Steuerung auch Fotos, Kalender, Nachrichten und persönliche Informationen anzeigen. Eine integrierte Kamera könnte erkennen, wer gerade vor dem Display steht, und die angezeigten Inhalte entsprechend anpassen.
Ergänzend werden neue Versionen des HomePod mini und Apple TV erwartet. Beide sollen äußerlich weitgehend unverändert bleiben, dafür aber schnellere Prozessoren erhalten. Beim HomePod mini sind zudem zusätzliche Farbvarianten im Gespräch.
Weitere Apple-Neuheiten noch im Oktober?
Mit seiner Ankündigung auf X bestätigt Joswiak zunächst lediglich den Termin und die thematische Ausrichtung auf das Zuhause. Der Marketingchef gehört seit 1986 zu Apple und verantwortet inzwischen die weltweite Vermarktung des Produktportfolios.
Nach jüngsten Berichten könnte Apple im Oktober gleich zweimal neue Hardware präsentieren. Während der 13. Oktober offenbar für Smart-Home-Geräte und Heimunterhaltung vorgesehen ist, stehen für die letzte Oktoberwoche weitere Ankündigungen im Raum.
Hier werden insbesondere neue Macs erwartet. Im Gespräch sind ein überarbeitetes MacBook Pro mit Touchscreen, ein weiteres 14-Zoll-Modell sowie ein aktualisierter iMac mit M6-Prozessor. Auch ein neues iPad mini mit OLED-Bildschirm gehört zu den möglichen Kandidaten. Ob Apple diese Geräte tatsächlich auf zwei Termine verteilt, bleibt vorerst offen.
Jubel jubel freu freu!
Mal sehen was alles präsentiert wird!
Aber Ankündigungen können sie!
Während andere irgendwas durch KI entstandenes dort zeigen, macht Apple die Videos immer noch klassisch und mittels Handwerkskunst!
Am coolsten war die Visualisierung der aktuellen AppleTV Animation. WAS für ein Aufwand… :)
Ich würde es aber vorziehen das sie nicht immer diese hochglanzpolierten Shows abspielen, sondern wieder Live präsentieren ! Ist „menschlicher“ meiner Meinung nach.
Kommt jetzt eine Stickmaschine mit Matter :-)
Die Hinweise stecken im „Welcome Home“ und den Fäden (Englisch -> Threads)!
Es ist ja aber eh schon weithin bekannt, was alles kommen wird. Also ist nichts an dem Event eine große Überraschung. Muss ja auch nicht.
@Paret0: Vá. Danke, dass du uns darauf hingewiesen hast. ich wäre da nicht drauf gekommen.
Schon Jahre nicht mehr so doll auf ein Event gefreut wie auf dieses. :)
Wird das ein Event zum gucken oder einfach nur eine Veröffentlichung auf der Webseite?
Dr. Asd: Wie wäre es einfach mal mit „überraschen lassen“?
Na endlich :-)