Apple bestätigt den 13. Oktober: „Welcome Home“ als Motto

Jetzt ist es offiziell: Apple wird am kommenden Dienstag, dem 13. Oktober, neue Produkte vorstellen. Der bislang nur inoffiziell gehandelte Termin wurde von Apples Marketingchef Greg Joswiak bestätigt. Auf dem sozialen Netzwerk X veröffentlichte der Manager ein kurzes Video, das allerdings kaum konkrete Hinweise auf die bevorstehenden Neuheiten liefert.

Zu sehen sind lediglich das klassische Apple-Logo und der Schriftzug „Welcome Home“. Das Motto lässt zumindest vermuten, dass Apple seine nächste Produktvorstellung dem vernetzten Zuhause widmet. Welche Geräte tatsächlich präsentiert werden, verrät der kurze Teaser nicht.

Home Hub, HomePod mini und Apple TV erwartet

Als wahrscheinlichster Kandidat gilt weiterhin der seit Langem erwartete Apple Home Hub. Das Gerät soll Apples Einstieg in die Kategorie der Smart-Home-Displays markieren und in zwei unterschiedlichen Ausführungen erscheinen. Neben einer Variante für die Wandmontage ist ein Tischmodell mit rundem Lautsprecherfuß vorgesehen, dessen Gestaltung an den früheren iMac G4 erinnert.

Der annähernd quadratische Bildschirm soll etwa sechs Zoll messen und neben der Smart-Home-Steuerung auch Fotos, Kalender, Nachrichten und persönliche Informationen anzeigen. Eine integrierte Kamera könnte erkennen, wer gerade vor dem Display steht, und die angezeigten Inhalte entsprechend anpassen.

Ergänzend werden neue Versionen des HomePod mini und Apple TV erwartet. Beide sollen äußerlich weitgehend unverändert bleiben, dafür aber schnellere Prozessoren erhalten. Beim HomePod mini sind zudem zusätzliche Farbvarianten im Gespräch.

Weitere Apple-Neuheiten noch im Oktober?

Mit seiner Ankündigung auf X bestätigt Joswiak zunächst lediglich den Termin und die thematische Ausrichtung auf das Zuhause. Der Marketingchef gehört seit 1986 zu Apple und verantwortet inzwischen die weltweite Vermarktung des Produktportfolios.

Nach jüngsten Berichten könnte Apple im Oktober gleich zweimal neue Hardware präsentieren. Während der 13. Oktober offenbar für Smart-Home-Geräte und Heimunterhaltung vorgesehen ist, stehen für die letzte Oktoberwoche weitere Ankündigungen im Raum.

Hier werden insbesondere neue Macs erwartet. Im Gespräch sind ein überarbeitetes MacBook Pro mit Touchscreen, ein weiteres 14-Zoll-Modell sowie ein aktualisierter iMac mit M6-Prozessor. Auch ein neues iPad mini mit OLED-Bildschirm gehört zu den möglichen Kandidaten. Ob Apple diese Geräte tatsächlich auf zwei Termine verteilt, bleibt vorerst offen.