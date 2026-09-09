Vorssaint: Eine der umfangreichsten Mac-Apps überhaupt

Seit unserer letzten Berücksichtigung im Juli hat sich Vorssaint von einer bereits umfangreichen Menüleisten-App zu einer regelrechten Werkzeugkiste für macOS entwickelt. Inzwischen ist Version 3.3.5 verfügbar.

Schon bei unserer ersten Vorstellung vereinte Vorssaint Lautstärkemixer, Zwischenablage, Systemüberwachung, Fensterverwaltung und App-Deinstaller unter einem Symbol. Mitte Juli kamen Bildschirmfotos, Display-Schalter hinzu. Seitdem ist der Funktionsumfang erneut gewachsen.

Bildschirmaufnahme und Fensterverwaltung

Vorssaint bündelt Bildschirmfotos, Aufnahmen, Texterkennung und Farbauswahl inzwischen in einer gemeinsamen Werkzeugleiste. Aufnahmen lassen sich schneiden, beschneiden und mit Unschärfen oder Bildüberlagerungen versehen. Auch vorhandene Videos können in den Editor geladen werden. Bilder lassen sich stapelweise umwandeln, skalieren und umbenennen. Videos und GIFs können auf eine vorgegebene Dateigröße komprimiert werden.

Auch die Fensterverwaltung wurde erweitert. Fenster lassen sich per Mausgeste in acht Richtungen anordnen, Dock-Vorschauen können zum Verschieben von Fenstern genutzt werden. Optional folgt der Fokus dem Mauszeiger. Eine Schutzfunktion für Command-Q und Command-W verlangt auf Wunsch längeres Drücken oder einen Doppeldruck.

Lüfter, Zwischenablage und Command Bar

Neu ist eine Lüftersteuerung für unterstützte Macs. Neben der Systemautomatik stehen feste Drehzahlen und eigene Temperaturkurven zur Verfügung. Keep Awake kann an bestimmte Apps gekoppelt werden, Bluetooth lässt sich beim Ruhezustand automatisch abschalten.

Die Zwischenablage speichert auf Wunsch bis zu 10.000 Einträge oder unbegrenzt und kann sich automatisch leeren. Die Command Bar startet lokale Skripte, durchsucht ausgewählte Ordner und verwaltet Verknüpfungen. Hinzu kommen Radialmenüs, Prozessverwaltung und App-Update-Prüfungen.

Version 3.3.5 behebt zuletzt vor allem Probleme mit Dock-Aktionen, Fensterfokus, Video-Vorgaben, Temperaturanzeigen und dem Menüleistensymbol. Die Release-Notizen nennen zudem weniger Hintergrundarbeit bei mehreren Funktionen. Ihr solltet das quelloffene Projekt, das komplett kostenfrei zur Verfügung gestellt wird, ausprobieren.



