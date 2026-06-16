FineTune und Itsyhome mit neuen Funktionen

Die kostenlose Mac-Anwendung FineTune begleiten wir bereits seit ihrer Veröffentlichung im Januar. Der Entwickler der kostenlosen Anwendung zeigt sich erfreulich engagiert und liefert regelmäßig neue Funktionen nach. Inzwischen liegt FineTune in Version 1.8.0 vor und kann unter anderem mit neuen Funktionen für eine intuitive und exakte Lautstärkesteuerung aufwarten.

FineTune bietet eine Funktion, die viele Nutzer vermutlich gerne direkt in macOS sehen würden. Die App erlaubt es, die Lautstärke jeder App unabhängig voneinander zu regeln. Wenn eine Quelle zu leise ist, lässt sie sich um das Vierfache verstärken. Man kann den Klang per Equalizer anpassen und gezielt auf verschiedene Lautsprecher schicken.

Weil Apple diesen Leistungsumfang nicht bietet, hat hier mit SoundSource schon seit Jahren eine kostenpflichtige Alternative den Fuß in der Tür. FineTune macht diesem Mac-App-Urgestein nun mehr und mehr Konkurrenz.

Mit den letzten beiden Versionen von FineTune hat der Entwickler unter anderem die Möglichkeit hinzugefügt, die Anwendung komplett über die Tastatur zu steuern. Dafür stehen mehrere frei belegbare Kurzbefehle zur Verfügung. Für die Lautstärkeregelung kann man beispielsweise wahlweise eine Taste zum Erhöhen oder Verringern der Lautstärke gedrückt halten, sodass sich der Pegel kontinuierlich und fließend ändert. Wer dagegen gezielt vorgehen will, kann auch die gewünschte Lautstärke auch direkt als Ziffer eingeben.

Itsyhome jetzt auch für Apple TV

Neuigkeiten gibt es auch von der App Itsyhome zu berichten. Auch diese bislang nur für Mac und iOS-Geräte verfügbare Anwendung findet bei uns regelmäßig Erwähnung. Itsyhome will den Zugriff auf die heimische Smarthome-Umgebung erleichtern und kann beispielsweise auf dem Mac direkt über die Menüleiste bedient werden.

Ganz neu wurde hier nun die Unterstützung für Apple TV integriert. Nutzer der App können nun auch vom TV-Gerät aus auf die über Apple Home verfügbaren Gerätefunktionen und Automationen zugreifen.

Der Entwickler der App dürfte Lesern auch durch seine Angebote Itsytv und Itsypad bekannt sein, einer Apple-TV-Fernbedienung für die Menüleiste und einer Kombi aus Notizzettel und Manager für die Zwischenablage.