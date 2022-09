ZDF Magazin Royale: Mikrotransaktionen und In-App-Käufe

Wir dürfen eine kleine TV- bzw. YouTube-Empfehlung einstreuen? Das ZDF Magazin Royale nimmt in seiner jüngsten Episode die in immer mehr digitalen Spielen anzutreffenden Mikrotransaktionen ins Visier und widmet sich in gewohnt bissiger Manier dem Millionengeschäft mit den Haushalts- und Taschengeld-Budgets der oft noch minderjährigen Spieler.

30 Minuten Rundumschlag

Jan Böhmermann schießt sich in der jüngsten Folge seiner Late-Night-Show dabei nicht auf einen Anbieter ein, sondern rückt das gesamte Genre der Mikrotransaktionen ins Rampenlicht. Von günstigen Juwelenhaufen über süchtig machende Lootboxen, bis hin zu FIFAs FUT Packs.

Das ZDF Magazin Royale versammelt während der Sendung noch mal zahlreiche Schlagzeilen und Fakten zum Thema, die in den vergangenen zwei Jahren die Runde gedreht haben. Etwa die Tatsache, dass deutsche Spieler allein im vergangenen Jahr 4,2 Milliarden Euro für In-App-Käufe in Spielen ausgegeben haben, für die eigentlichen Spiele aber lediglich 1 Milliarde.

Auch der Umstand, dass ein riesiger Teil des Umsatzkuchens nicht durch Gelegenheitsspieler generiert wird, sondern vor allem durch sogenannte „Wale“ kommt noch mal zur Sprache. Was man sich grob merken darf: Etwa 5 Prozent der Spieler sorgen für 50 Prozent der erwirtschafteten Industrie-Gewinne aus sogenannten Lootboxen. Also In-Game-Wundertüten, die Ausrüstungsgegenstände, seltene Figuren oder spielentscheidende Eigenschaften beinhalten können, teils aber auch mit Nieten vergleichbar sind und trotz Zahlung keine relevanten Spiel-Erweiterungen liefern.

Sie wollen uns süchtig machen: Die Psychotricks der Spiele-Apps

Wir freuen uns über die Themenwahl des ZDF Magazin Royale, die in der Medienöffentlichkeit ansonsten nur eine sehr untergeordnete Rolle spielt, gerade in Familien aber immer wieder für großes Konfliktpotenzial sorgt und eine so scharfe Regulierung verdient hätte wie das Lotto-Spiel am Kiosk um die Ecke, auf dem Radar der Politik aber fast überhaupt nicht vorzukommen scheint.

