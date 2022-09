„Return to Monkey Island“ geht in den Verkauf

Die Grafikadventure-Serie „Monkey Island“ gehört zu den einflussreichsten Spiele-Reihen ihres Genres. 1990 mit dem Debüt-Spiel „The Secret of Monkey Island“ in den Markt gestartet (damals übrigens noch als exklusiver Lucasfilm-Titel) soll mit „Return to Monkey Island“ heute die jüngste Ausgabe des Point-and-Click-Adventures verfügbar werden.

Was die Vorfreude in den vergangenen Wochen und Monaten angeheizt hat: Das Sequel erscheint unter Federführung des bereits für die ersten Titel verantwortlichen Spiele-Entwicklers Ron Gilbert.

Ab heute Abend verfügbar

Auf der Spiele-Plattform Steam, auf der die Mac-Version bereits in den Vorverkauf gestartet ist, soll der Titel um etwa 18 Uhr deutscher Zeit verfügbar werden. Dann mit deutschen Untertiteln und deutscher Benutzeroberfläche, nicht jedoch mit einer deutschen Sprachausgabe. Die akustische Begleitung wird zum Start des neuen Spieles ausschließlich in Englisch zur Verfügung stehen.

Veranschlagt werden für das neue Adventure Einmalkosten in Höhe von 22,99 Euro. Die Version für Mac und Windows ist damit zwei Euro günstiger als die Ausgabe für die Nintendo Switch.

Dass „Return to Monkey Island“ ausgerechnet heute in den Verkauf geht dürfte kein Zufall sein. Auf den 19. September fällt schon seit geraumer Zeit der internationale Sprich-wie-ein-Pirat-Tag („Talk Like a Pirate Day“), der immerhin schon seit 1995 existiert.

Ob „Return to Monkey Island“ inhaltlich mit seinen preisgekrönten Vorgängern mithalten können wird, müssen die kommenden Tage zeigen. Das Entwickler-Studio Devolver Digital hat seinen Trailer bereits zum Auftakt der Spielemesse Gamescom veröffentlicht und schon damals angekündigt, dass „Return to Monkey Island eine völlig neue, deutlich intuitivere Steuerung implementieren wird und mit Augenmerk auf barrierefreies Spielen entwickelt wurde.

Auf Steam ist der neue Titel mit den Kategorie-Bezeichnungen „Point & Click“, „Adventure“, „Piraten“, „Komödie“ und „Nostalgie“ verschlagwortet – und genau dies dürfte von „Return to Monkey Island“ auch zu erwarten sein.