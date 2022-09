palette.fm: KI-Anwendung färbt Schwarz-Weiß-Fotos ein

So kann der automatisch generierte Text etwa um zusätzliche Anmerkungen ergänzt werden, die betonen, dass der Hintergrund sehr grün ist und der Sonnenschein stark sichtbar. Lässt man das Foto dann erneut einfärben, schlagen sich die zusätzlichen Anmerkungen dann direkt in die Farbauswahl nieder und generieren ein neues Ergebnis, das so gut wie möglich zu soeben geänderten Beschreibungstext passt.

Wer in der vergangenen Woche Spaß an den Desktop-Applikationen Diffusion Bee und CHARL-E hatte, die wir als einfache Mac-Anwendungen zur Nutzung des KI-Bildgenerators „Stable Diffusion“ empfohlen haben, der sollte auch mit der Web-Anwendung palette.fm experimentieren.

