Verve: Neuer Mac-Launcher setzt auf Geschwindigkeit

Entsprechend spezialisieren sich die an Markt angebotenen Launcher immer weiter. Während Launchbar mit hervorragenden Suchvorlagen und einem granular konfigurierbaren Index überzeugt, lebt Alfred von der Umfangreichen Auswahl an verfügbaren Erweiterungen. die noch junge Mac-Anwendung Raycast besticht mit einer aufgeräumten Benutzeroberfläche, einer Team-Funktion und einem kraftvollen Plugin-System.

Warum das Angebot an sogenannten Launchern für den Mac plötzlich so stark zunimmt, ist uns ein Rätsel. Nach Jahren in denen sich Anwender vor allem zwischen (anfangs noch) Quicksilver, dann vor allem Alfred oder Launchbar entscheiden mussten, erreicht die Anzahl der ernstzunehmenden Launcher inzwischen fast den zweistelligen Bereich.

Insert

You are going to send email to