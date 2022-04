ueli: Ein freier Tastatur-Launcher für Windows und Mac

Auf die Freeware-Applikation ueli hat uns ifun.de-Leser Tom aufmerksam gemacht, nachdem dieser unseren Artikel über das neue Launcher-Projekt Sol studiert hat. Wir haben der für Windows und Mac verfügbaren Applikationen einen Testlauf spendiert und reichen die Empfehlung direkt an euch durch.

ueli ist ein umfangreicher Tastatur-Launcher mit deutscher Benutzeroberfläche, zahlreichen Konfigurations-Optionen und etlichen Plugins, die das Gratis-Angebot näher an Launchbar und Alfred als an sol positionieren.

Etliche Plugins zum Zuschalten

Nach dem Download muss ueli zum Erststart per Rechtsknick gestartet werden, da die aktuelle Ausgabe der Anwendung nicht signiert ist. Einmal abgenickt, verhält sich die Launcher-App anschließend jedoch wie jede andere Mac-Applikation auch. ueli selbst lebt in der Mac-Menüleiste und reagiert ab Werk auf das Tastenkürzel Alt+Leertaste, das sich in den Einstellungen jedoch beliebig ändern lässt.

App-Launcher, Rechner, Bookmark-Finder

Beim Anschlagen des Tastenkürzels blendet ueli ein Suchfeld in der Bildschirmmitte ein, in das die Anfangsbuchstaben bereits installierter Applikationen eingegeben werden können, um diese per Eingabetaste schnell zu starten. Gleichzeitig versteht sich ueli aber auch auf das schnelle berechnen von mathematischen Ergebnissen, die Suche in den Browser-Lesezeichen oder das Absetzen von Terminal-Kommandos.

Wie umfangreich die Palette an angebotenen Aktionen ausfällt bestimmt man in den ueli-Einstellungen selbst und kann hier die einzelnen Funktionsbereichen nach Belieben an oder abwählen. In den Settings lässt sich auch festlegen ob ueli zum Systemstart laden soll, mit welchem Farbschema die App auf ihren Einsatz wartet und welche Suchmaschinen zur Websuche offeriert werden sollen.

ueli ist eine Electron-App, aufgrund ihrer Einsatzgebietes, ist dies jedoch zu vernachlässigen. Die Performance im Einsatz geht vollkommen in Ordnung.