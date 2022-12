Im Video: Neue Excel-Funktionen im Anmarsch

Microsofts Tabellenkalkulation Excel darf sich über mehrere neue Funktionen freuen, die dabei helfen sollen Arbeitsschritte zu automatisieren, die bislang noch manuell durchgeführt werden mussten. So wird der Software-Konzern seine Formelvorschläge und das Angebot an Formeln nach Vorgaben ausweiten, die unter anderem auch die Web-Version der Tabellenkalkulation erreichen sollen.

Formelvorschläge

Die Formelvorschläge, die vorerst leider nur in englischer Sprache angeboten werden, machen genau was die Bezeichnung erwarten lässt: Sobald das „=“-Zeichen in eine Zelle des offenen Dokumentes getippt wird, schlagen diese auf Basis der aktuellen Rohdaten, der Zellen-Position und anderen kontextuellen Informationen relevante Formel und zudem auch Auswahlbereiche vor.

Wer unter einer Spalte von Monatsumsätze das Gleichzeichen tippt, der bekommt so etwa direkt die Summen-Formel mit der Auswahl der gesamten Jahresumsätze vorgeschlagen. Die Formelvorschläge unterstützen aktuell SUM, AVERAGE, COUNT, COUNTA, MIN und MAX.

Formeln nach Vorgaben

Bei den Formeln nach Vorgaben (Formula by Example) handelt es sich laut Microsoft um eine neue Funktion, die manuelle Dateneingaben erleichtern soll. Sobald Excel Muster beim Übertragen von Daten in ein Arbeitsblatt erkennt, sollen die Formeln nach Vorgaben diese durch das Anbieten einer entsprechenden Formel automatisieren. Microsoft vergleich die neue Funktion mit der Blitzvorschau von Excel, die Daten ebenfalls automatisch ausfüllen kann, sobald Muster erkannt werden.

Während die Blitzvorschau jedoch ausschließlich mit statischen Inhalten arbeitet, setzten die Formeln nach Vorgaben entsprechend dynamische Formeln ein.

Weitere Neuerungen, wie die IMAGE-Funktion, die Überwachung von Weblinks und die Arbeit mit verschachtelten Power Query Data Types zeigt Microsoft in dieser Funktionsübersicht.