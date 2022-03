Freeware Sol: Ein neuer Launcher für macOS-Nerds

Wer auf dem Mac eine Applikation starten und dafür nicht die Finger von der Tastatur entfernen möchte, der schlägt für gewöhnlich die Tastenkombination Command+Leertaste an und gib die Anfangsbuchstaben der gesuchten Anwendung in die nun offene Eingabeaufforderung der Spotlight-Suche ein. Die Pfeiltasten wählen aus. Der Druck auf die Eingabetaste startet dann die gesuchte Anwendung.

Launchbar in Aktion

Mac-Anwender die ein wenig mehr „Bewegungsfreiheit“ benötigen und nicht nur Anwendungen starten und Dateien suchen, sondern ihren Launcher auch für Übersetzungen, Umrechnungen, schnelle Websuchen oder den Zugriff auf Browser-Lesezeichen benötigen, sehen sich nach professionelleren Alternativen wie etwa der Mac-Anwendung Alfred oder der traditionsreichen Launchbar-Anwendung um.

Die neue Freeware Sol

Mit Sol steht nun ein neuer Open-Source-Launcher zum Download zur Verfügung, der sich ausdrücklich an die Frickler und Selbermacher richtet, die ihren Launcher am liebsten mit selbstgeschriebenen Skripten und Plugins um zusätzliche Funktionen erweitern möchten. Genau dies will Sol als quelloffene App nämlich möglich machen.

Noch steckt die Anwendung in den Kinderschuhen und beschränkt sich in der Ergebnisanzeige aktuell auf die Integration des Mac-Kalenders und auf das Aufspüren von Anwendungen. Zudem können Suchbegriffe an Google oder Google Translate übermittelt werden sowie Wetterabfragen über OpenWeatherMap (was die Eingabe eines API-Schlüssels in den App-Einstellungen voraussetzt).

Langfristig jedoch ist ein Plugin-System geplant, das den Launcher beliebig erweiterbar machen soll und perspektivisch von Einreichungen der Community profitieren dürfte.

Settings, Dark Mode, Sleep

Um die Einstellungen der Sol-Anwendung zu besuchen, müsst ihr in das Textfeld des Launcher den Bgrieff „Settings“ eingeben und bestätigen. Zudem lassen sich über das Suchfeld auch eine Handvoll Spezialbegriffe wie „Dark Mode“ oder „Sleep“ eingeben, die bei Bestätigung entsprechende Aktionen auslösen. Sol kann wahlweise mit dem Tastenkürzel Command+Leertaste oder auch Command+Option gestartet werden.

Ein guter Anfang, wir werden die App, die hier auch euch wartet, im Auge behalten.