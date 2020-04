Tiles: Freier Mac-Fenster-Manager geht auf Abstand

Den komplett kostenfreien Fenster-Manager Tiles haben wir euch vor rund einem Monat vorgestellt. Funktional vergleichbar mit Rectangle ist Tiles ebenfalls als Menüleisten-Anwendung konzipiert und wartet hier auf Tastatur-Kurzbefehle, um aktive Fenster auf definierte Größen zu skalieren und in festgelegte Bereiche zu verschieben.

Was Tiles Rectangle schon bislang voraus hatte: Die App lieferte mit ihrer „snap to edges“-Funktion eine bessere Unterstützung für Maus- und Trackpad-Nutzer. Mit dieser könnt ihr festlegen, dass Programm-Fenster die an den Bildschirmrand bewegt werden automatisch definierte Größen einnehmen.

Bewegt ihr ein Fenster beispielsweise in die Display-Ecke oben rechts, wird dieses, je nach Voreinstellung, zum Beispiel auf 1/4 der Monitor-Größe skaliert. Eine fast transparente Animation erinnert euch daran, welche Ecke ihr mit welcher Voreinstellung belegt habt.

In der jetzt erhältlichen Version 1.0.3 bringt Ties eine oft nachgefragte Funktionserweiterung mit: Window Padding. Mit Hilfe eines Schiebereglers könnt ihr jetzt einen Abstand festlegen den Fenster zueinander einhalten müssen, was den Einsatz des Tools etwas ästhetischer macht.

Die Freeware Tiles ist hervorragend, unsere aktuelle Empfehlung in Sachen Fenster-Manager bleibt jedoch bestehen: Wer aus der großen Auswahl an hilfreichen Fenster-Verschiebern noch keinen Favoriten für sich ausgemacht hat, greift nach wie vor zu Rectangle und freut sich über einen kostenfreien, soliden, komfortablen und umfangreichen Wegbegleiter. Erst kürzlich haben wir festgehalten, was wir bei der Grundkonfiguration von Rectangle noch anpassen.

Wer noch mehr Alternativen ausprobieren möchte klickt sich durch die folgenden Mac-Anwendungen: Penc, Veeer, Phoenix Spectacle, Keypad Layout, Amethyst, SizeUp, Moom, BetterSnap, ShiftIt, Hyperdock, Cinch, WindowTidy, FlexiGlass, Window Collage, Magnet, Divvy und Doublepane.