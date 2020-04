Geheimtipp „Quick Draft“: Schmierzettel mit Sync und Markdown

Quick Draft, ein junger Download für Mac, iPhone und iPad ist bestechend schlicht gehalten und funktioniert in unserem kurzen Test reibungslos. Wir empfehlen euch den Selbsttest.

Das Text-Pad lebt auf dem Mac in der Menüleiste und bietet euch hier ein immer griffbereiten Schmierzettel an, der sich auf Formatierungen per Markdown versteht. Alles was hier eingegeben wird, landet automatisch auch auf iPhone und iPad.

Die seit Ende März verfügbare Anwendung kostet nichts und synchronisiert sich über eure Apple ID. Die Macher haben keinen Zugriff auf eure Daten, nutzen keine Tracker und setzten ausschließlich auf Apples iCloud.

Die App zählt eingegebene Zeichen und Wörter, kann Checkboxen schnell erstellen, berücksichtigt den Dunkelmodus der Apple-Betriebssysteme und besitzt Extra-Knöpfe zum Auswählen und Kopieren der bereits getätigten Eingaben.