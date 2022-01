Qoobar: Ein MP3-Tagger für Fans klassischer Musik

Qoobar kann Informationen von Musik-Diensten wie Discogs und Musicbrainz importieren, bietet eine bei vielen konkurrierenden Apps leider nicht vorhandene Rückgängig-Funktion an und ist in der Lage Tags auf Basis von Verzeichnissen und Dateinamen zu generieren.

So ist Qoobar in der Lage ID3-Tags zu bearbeiten, kann aber auch die Schlagwörter in verlustfreien APE-Dateien, MP4-Tags und Vorbis-Kommentare setzen. Offiziell unterstützt Qoobar über 15 Dateitypen, darunter *.mp3, *.ogg, .flac, *.wma, *.ape, *.wav, *.aif, *.opus und *.m4a.

Bei dem Download selbst handelt es sich um eine schon leicht angestaubte Applikation für Mac, Linux und Windows, die 2016 das letzte Mal aktualisiert wurde. Aus dem Netz geladen und zum Erststart per Rechtsklick gestartet, funktioniert Qoobar aber auch unter macOS Monterey 12.1 noch ohne Probleme und bietet hier einen üppigen Werkzeugkasten zum verwalten lokal gespeicherter Klassik-MP3s an.

