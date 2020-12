Squeed verwaltet MP3s: Mac-Freeware schreibt ID3-Tags

Vor unserem gestrigen Artikel über den Start des beliebten Tag-Editors MP3Tag in die Betaphase auf dem Mac kannten wir die kostenlose Alternative Squeed noch nicht.

Eine Wissenslücke, die ein ifun.de-Leser mit seinem, unter dem Pseudonym ‚Hauptbahnhof‘ abgesetzten Kommentar geschlossen und sich dafür ein dickes Dankeschön verdient hat. Denn Squeed macht trotz seines Alters einen ganz hervorragenden Eindruck.

Halbautomatisch: Die integrierte Discogs-Abfrage

Die kostenfreie Mac-Applikation ist ähnlich strukturiert wie MP3Tag und das Werk des Entwicklers und Musik-Liebhabers Valentin Bersier. Dieser stellt mit Squeed einen Download zur Verfügung, der die Metadaten der Audiodatei-Formate MP3, FLAC, AIFF und M4A anzeigen und bearbeiten kann.

Metadaten-Abruf von Discogs

Die Informationen werden dabei entweder manuell durch den Anwender eingegeben, lassen sich alternativ aber auch halbautomatisch aus der Musik-Datenbank Discogs abrufen. Hier kann die App nach beliebigen Alben suchen. Eine Ergebnis-Liste präsentiert anschließend die verfügbaren CDs und gestattet euch auszuwählen, welche Metadaten von diesen übernommen werden sollen.

Zudem verfügt Squeed über eine Handvoll Profi-Werkzeuge, wie etwa den Dateinamen-zu-Tag-Konverter, der auf Grundlage ordentlich benannter MP3-Dateien die passenden ID3-Tags setzen kann.

Tastenkürzel und Profitools

Die Anwendung lässt sich dank zahlreichen Tastatur-Kurzbefehle fast ohne Griff zur Maus beziehungsweise zum Trackpad nutzen und versammelt auf ihrer offiziellen Hilfeseite eine paar nützliche Informationen für Einsteiger.

Offiziell bietet der Entwickler keinen Support mehr für den Download aus dem Jahr 2016 an, dieser scheint jedoch auch nicht nötig. In unseren Tests hat die App auch unter macOS Big Sur problemlos die ihr zugewiesenen Aufgaben erledigt und bietet sich auf dunklen Systemen sogar mit einem integrierten Dunkelmodus zur augenschonenden Nutzung in den Abendstunden an.